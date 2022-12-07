英特尔正在进行的世纪豪赌

来源：中时新闻网

作者：李学文

据报道，处理器大厂英特尔（Intel）表示，尽管全球经济正在衰退，但英特尔将继续在欧美等地建设新的晶圆厂，因为半导体设施包括晶圆厂在内，需要三到五年的时间才能完成兴建，晶片制造商也必须尝试预期三到四年的需求，然后再透过兴建晶圆厂来生产出新的晶片。简单来说，这样的期程要求恰好与英特尔的扩张计划相符合，因为英特尔预期数年后半导体需求会呈现大反转，英特尔“刚好”以扩张的产能来吞噬此庞大的市场。

英特尔的推估当然不是毫无根据，据半导体行业协会的报告显示，未来半导体需求将以每年增长5%的幅度增加，直到2030年，半导体的潜在市场规模将达到1兆美元（1.36兆新元），较当前的规模增加翻倍。

我个人反倒认为英特尔在此时扩建晶圆厂根本就是一场世纪豪赌，因其完全昧于数字汇流典范移转（由硬转软）所带来的巨大影响。首先，2017年时，我服务的科技集团就曾花费不赀购买具有公信力市调公司之VR/AR产业数据报告，直称过了五年之后，VR/AR生态系相关终端软体及服务贩售会有数十倍的营收成长，时至今年，正好是2022年，结果如何？读者当可自行判断。数据不可尽信，此为一例。

近年来，国际政治经济情势发生了很大变化；地缘政治挑战变得更大、反全球化正在发酵、通货膨胀、经济衰退，种种压力正在扰乱全球。但在这些原因之中，偏偏较少着墨数字创新严重不足等因素。

不要忘记，过去一段很长的时间里，数字经济对全球经济有着决定性的影响力，美中诸多网络相关企业市值屡破新高，苹果市值甚至一度突破3兆美元大关。半导体毕竟不是面向消费者的终端产品，市场在解读半导体需求的下降时，究竟是数字经济影响到全球经济，或是全球经济拖累数字经济，目前仍尚未有盖棺论定的结论，此时，英特尔完全以面向企业的角度、晶片硬件的角度看待数字经济，岂不危险？此其二。

我经常提及带领全球后数字汇流、新分流走出新汇流的康庄大道有二选项，其一为元宇宙，其二为车联网，因其皆为崭新的使用情境、数字创新应用的处女地。我们不妨审视一下。

根据欧洲新闻台（Euronews）3日报道，欧盟执委会国际合作总司11月30日在元宇宙平台办了一场“盛大派对”，希望促进欧盟的“全球门户”（Global Gateway）计划，吸引3000亿欧元（约4266亿新元）协助发展中国家进行基础建设，减缓贫穷问题或气候危机。这场元宇宙派对的目标希望让不了解欧盟、不常接触到欧盟相关资讯、习惯使用TikTok和Instagram的18至35岁的年轻族群更了解欧盟任务和使命。结果证实效果不佳，斥资38.7万欧元，却只有六个人参加。扎克伯格所提及的元宇宙虽立意恢宏，但毕竟是一个新的生态系，能否如英特尔这般预期在五年后能大爆发，也因此横生一个巨大的半导体市场需求，我个人是存疑的。

再来看看车联网，当以马斯克的星链（Starlink）为主轴。

受到全球电动车大厂如睡狮般惊醒、大力发展电动车的压力影响，一年多前我已预测马斯克将会举起重振数字经济的大纛，大举进军诸多业。他的出手也的确让人惊艳，不仅推出 星链1.0、2.0版，掀起全球低轨卫星话题热潮，同时还吞下推特并戮力改造它、推动内容订阅，更想成为美国至今仍未能出现的超级应用，甚至夸口要自推手机，俨然一副后数字汇流救世主的模样。但以目前星链2.0版的表现仅能支援文字传输来看，要能真正变成万用的车联网，恐仍需不少时日。

读者莫忘了我们所使用的电信网络，从3G到今日的5G差不多也用了20年左右的时间。重点是，英特尔能期待车联网在五年后大爆发吗?

还好，分析师也不断提醒，英特尔在未来几年建设新晶圆厂的数量，很可能会导致产能过剩的状态。