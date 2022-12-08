人民币反弹气势如虹 市场两头下注

来源：彭博社

在中国防疫措施放松信号频传之际，人民币自11月末开启快速反弹模式并一举收复7元大关。不过面对升值轨道上的重重风险，市场对内外部不确定性带来的双向波动保持高度警惕。

自11月末最弱的7.2435元起，在岸人民币截止本周一时的最强价位6.944元，6天内最大升幅高达近3000点或4.3%，彰显中国疫后重新开放主题的威力，叠加美联储加息步伐放缓预期下美元走弱，助攻人民币涨势。

“国内疫情防控政策是在持续优化的，除非出现极端事件，否则有利于人民币走势，”招商证券研究发展中心战略研究部副总经理谢亚轩在采访中说，季节性结汇也料给人民币带来一些支撑，但亦存在美联储加息节奏、日本的汇率干预、欧洲紧缩进程、俄乌冲突等海外不确定因素。

对于人民币后期走势，期权市场上多空似乎势均力敌，国际投行则众说纷纭。法兴银行认为人民币若升破6.95元可能意味着超涨，澳新银行预计未来几个月内走势振荡，而瑞银策略师观点偏于悲观，他们维持对于2023年3月时人民币将重新跌至7.3元、接近今年低位水平的预测。

法国兴业银行驻香港策略师Kiyong Seong指出，近来人民币反弹几乎全是归功于经济重开的前景，然而即将公布的一系列经济数据料疲弱，不太可能呼应目前的升势。

随着需求下降，中国最新公布的11月进出口同比降幅双双扩大，其中出口同比下降8.7%，创下2020年初来最大的降幅。

目前来看，企业预期也并未出现单边押注的情况。人民币大幅升值之后，企业即期结售汇均有增加，供求大体均衡。综合交易员采访，由于美元收益更高、且年内人民币累计仍然贬值，外汇资产账面回报可观，出口企业年末前即期结汇动力不强，持汇观望更好结汇价位的心态没有根本改变，以成本更低的人民币融资满足年末资金需求的企业也不在少数。

混沌不明

期权指标显示，虽然贬值预期明显消退，但投资者对于短期内升贬值双向波动风险都未放松警惕。人民币反弹后，美元/境内人民币1个月期风险逆转(RR)已自高位明显回落，贬值预期大为缓和。不过同期限平价期权隐含波动率仍然居高不下，微笑曲线显示看涨及看跌美元兑人民币期权的价格双双上行。

综合来看，一方面中国政策重心正在转向经济发展，基本面能否触底反弹，将是决定未来人民币走势的一大关键因素。但另一方面，分析师们仍担忧，随着感染人数激增，重新开放的进程势必会颠簸曲折，国内疲弱的经济数据和美联储等外部不确定性都会令人民币的涨势难以持续。

中共中央政治局本月召开会议，强调要推动经济运行整体好转，明年中国稳健的货币政策要精准有力，优化疫情防控措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展。彭博周三并援引知情人士称，政府高层正在探讨将2023年国内生产总值(GDP)增长目标设在5%左右。

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)周二发表机构观点称，需要关注中国重新开放的实际情况，尤其是冬季即将来临及每日新增冠病确诊病例数仍高，“人民币近期风险偏向下行，维持明年3月汇率预测值于7.3元”。

“未来几个月内，美国经济强劲复苏和通胀的迹象都有可能重新显现，美联储加息的预期会再次变强，人民币就会再次走弱，”日本滨银综合研究所经济学家白凤翔在采访中亦强调。