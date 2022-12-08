战火延烧至俄本土 乌克兰盟友也如坐针毡

来源：彭博社

本周俄罗斯宣称的乌克兰对其空军基地的无人机袭击虽然破坏力只是象征性的，但乌克兰盟友对普京可能采取的行动焦虑不安，或阻止基辅进一步将战火延烧至俄罗斯本土。

俄罗斯本周共有三个空军基地遭到袭击，其中一个基地为执行对乌克兰民用基础设施轰炸任务的军机提供服务。对于因为俄罗斯的连续轰炸而遭遇断水、断电的乌克兰人来说，这是鼓舞士气的好消息。克里姆林宫做出的有关升级战争的威胁被证明是虚张声势，至少到目前为止是这样。

美国和欧洲同情乌克兰想要回击的做法，但是普京划定的关于如俄罗斯本土受攻击会诉诸核武的红线也使他们焦虑不已，因此不愿意给乌克兰更多鼓励，即使俄军的战力日趋减弱，美欧仍然减少了对乌克兰提供的射程可达俄罗斯的武器数量。

在回答有关华盛顿是否阻止乌克兰在俄罗斯境内发动袭击的问题时，美国国家安全委员会发言人John Kirby告诉记者，“我们一直都很清楚的表达了对冲突潜在升级的关切，这个决定应该由他们自己来做出。我们从来没有鼓励他们这样干。”

普京周三警告，世界爆发核战争的威胁正在上升，他将核武库视为冲突中的“威慑力量”，称俄方不会做出不率先使用核武的承诺。

普京说，“我们不会像挥舞轻飘飘的剃刀那样在全球拿核武器吓唬人，我们会从事实出发。核武器自然是一个威慑因素，它的作用不是让冲突扩大，而是一种威慑，我希望所有人都明白这一点”。

乌克兰没有公开承认对周一导致俄罗斯两架战略轰炸机受损的事情负责。这两架轰炸机位于距俄乌边境至少500公里的萨拉托夫和梁赞地区军事基地。周二，距离乌克兰100公里的库尔斯克地区的一个空军基地也遭到无人机攻击。

乌克兰政府智库National Institute for Strategic Studies的研究员Mykola Bielieskov说，“显然，这些事件可以削弱俄罗斯潜在进攻能力，对乌克兰有利。破坏俄罗斯长程打击能力可以减少莫斯科对乌克兰能源基础设施可能造成的破坏”。

拜登政府提供给乌克兰的武器越来越高级，包括海马斯(HImars)多管火箭发射系统。但官员们拒绝提供乌克兰要求的陆军战术导弹系统(ATACMS)，因为这种武器的射程将使俄罗斯境内目标受到打击。

根据乌克兰总统泽连斯基办公室的一份声明，泽连斯基周三会见了乌克兰陆军最高指挥官，讨论向部队提供武器和“进一步削减俄罗斯军队作战能力的措施”。

因为事涉敏感而不愿具名的西方官员透露，最新的打击行动表明乌克兰可以对俄罗斯本土发动攻击，这会使克里姆林宫感到担忧。

虽然人们担心局势升级，但乌克兰侧重于攻击合法的军事目标，而不是俄罗斯那种无差别攻击。在周一的袭击事件发生后，俄罗斯向乌克兰的能源和通信基础设施发射了一波空中和海上导弹。俄国防部表示，乌克兰对其基地使用了改装后的苏制无人机。

美国国务卿安东尼·布林肯周二告诉记者，美国“既没有鼓励也没有让乌克兰在俄罗斯境内发动攻击，”