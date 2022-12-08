给足台积电面子 拜登剑指北京

来源：台湾《联合报》

作者：张文馨

美国总统拜登6日专程飞一趟凤凰城，会前参观、会中演说，会后就地邀请供应商巨擘开会，给足台积电面子，其实也是在捆绑美国与台积电的半导体盟友形象；典礼分为上下半场，台积电把下半场让给拜登，16分钟演讲算不上长，但下台跟前排与会者一一打招呼致意，在与会者眼中，拜登就算只剩下一个浅浅的后脑勺，仍吸引关注。

从华府出发到凤凰城，拜登耗费6小时跑一趟台积电，且结束后并未安排其他西岸行程，立即返回白宫；一来一回一整天就没了，这趟时间成本足见台积电在拜登心中的分量，一方面也是台积电扩大投资，导入先进制程，让拜登可以兑现提振经济、创造就业的承诺。

拜登抵达后，先在董事长刘德音和总裁魏哲家的陪同下，参观了台积电新厂，这段时间，是台积电安排的“中场休息”，也是给拜登助手重新布置舞台，换上白宫专属讲台以及“建造一个更好的美国”的大型标语。

台积电的下半场，就在共和党籍亚利桑那州长杜西（Doug Ducey）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和民主党联邦参议员凯利（Mark Kelly）铺陈后，拜登在刘德音陪伴下登场，他的演讲内容不算长也没有石破天惊，但以下台和观众互动热闹作收。

白宫表示，拜登在新厂区和来参加活动的重要产业高层闭门会谈，包含台积电、苹果、辉达、美光、超微和ASML；可说是就地利之便，但也能解读为持续强化拜登政府与台积电的友好关系。

美国强力捆绑台积电，以分散地缘政治风险，解决美国国家安全疑虑为由，鼓吹台积电赴美设厂。

拜登虽不是推手，但在功成剪彩之际，不远千里跑一趟，除宣传经济政绩外，捆绑台积电为美国坚实盟友的做法，更有剑指北京、美中科技竞争的意味。