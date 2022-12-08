中国抗疫新阶段 硬撼病毒挑战多

来源：明报

明报社评

中国再宣布10项放宽防疫措施（下称“新十条”），包括容许轻症、无症状感染人士及密切接触者居家隔离，毋须强制集中隔离。这是中国防疫政策一次重要转变，标志国家步向正面抗击冠病病毒的决战阶段，真正考验尚在前头。国家卫健委强调，“新十条”并不是完全放开不防，而是因应疫情新形势的主动优化，并列出7项有利最终战胜疫情的条件，然而长者疫苗接种率不够高，无疑是最大隐忧，未来一段时间能否有效减少重症死亡，对中国医疗系统及各省市抗疫治理能力，将是重大挑战。

新十条准居家隔离

长者谷针眼前急务

中国抗疫近3年，封控清零一直是内防扩散主要手段，然而冠病病毒不断变种，近期中国疫情发展， 一方面显示Omicron传染力高，即使严厉封控，也不容易遏制，另一方面，地方控疫层层加码，民众抗疫疲劳，忍耐已近极限。国务院副总理孙春兰上周出席国家卫健委座谈会听取专家意见，提到随着Omicron病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及，以及防控经验的积累，国家疫情防控面临“新形势新任务”，令各方广泛预期，内防扩散措施将有重大调整。昨天公布的“新十条”，可视为分水岭。

“新十条”四大重点包括：1）精准划分风险区域，不得任意采取各种形式临时封控；2）轻症、无症状感染者及密切接触者可以居家隔离，指定日数后核酸检测阴性可解除隔离；3）除养老院、医疗机构、中小学等特殊场所，一般场所毋须扫码；4）非高风险区不得停工停产停业，没有疫情的学校要开展正常面授教学活动。回看香港第五波疫情，容许居家隔离，正是“走出封控”不求清零的转捩点，当然，“新十条”所提的解除隔离条件，不是快测阴性而是核酸阴性，要求明显较为严格，以港式居家隔离经验去理解，未必完全适合，惟中国抗疫进入新阶段，已是不争事实。

冠病病毒不会消失，今年4月中国抗疫权威钟南山在科学期刊发表文章，提到“动态清零”不能长期维持，需要为有序重新开放创造条件。中国松绑防疫，比全球大多数国家来得迟，国家卫健委抗疫专家组长梁万年昨天表示，当局需要因应国家人口基数大、长者及慢性病患人数多、医疗卫生资源不足兼分布不均衡等情况，一一做好准备，提升应对能力需时，无法一蹴而就。梁万年强调，“新十条”不是完全放开不防，也不是“被动优化”，而是“主动优化”，还特别提到当下有利中国战胜疫情的7项条件，包括病毒毒性明显下降、冠病疫苗接种普及、具备抗冠病特效西药及中药、医疗系统软硬件及专业人员应战能力皆有所提升等，惟现在松绑内防扩散措施所面临的挑战，显然亦不能低估。长者及高危人群接种率不够理想是最大隐忧，梁万年对此也直言不讳。

中国冠病疫苗接种率达九成，惟因施打的多属灭活疫苗，以本港经验，长者及高危人群打3针才稳阵，可是截至上月底，中国约2.4亿名60岁以上长者，只有七成半打了加强剂（第三针），80岁以上的3针率更只得四成。目前未打过针的60岁以上中国长者约有2500万人，一旦防控全面开放，当中恐怕将有数以十万计的重症及死亡个案，一些三四线城市及乡镇的医疗系统，将要承受巨大压力。

战疫难求“最佳时机”

提防地方官僚乱作为

中国冠病疫苗研究从未停步，过去数月，国家卫健委与专家一直研究如何“沟针”效果最佳，钟南山的研究显示，两针灭活加一针核酸疫苗，预防重症高达97%，不过现在卫健委建议的6个沟针选项，并不包括这一“最强组合”。早前中国与美国莫德纳洽购核酸疫苗，据报因技术转移问题触礁，至于首款国产核酸疫苗沃艾可欣，虽于10月获得印尼授权紧急使用，但至今尚未真正投入实战，中国亦未批准施打。当然，中国还有很多有效的抗疫工具。钟南山的研究提到，以中国已有的重组蛋白疫苗等作为加强剂，也可明显提升抗体水平；港大有份参与研发的喷鼻式冠病疫苗，最近刚获中国批准紧急使用，国药Omicron疫苗的临床实验分析亦接近完成，可望明年初施打。

冬季通常是冠病和流感等传染病的高峰期，明年1月下旬春节，春运较早开始。理论上，拖至明年初春“等齐”各项有利条件才松绑，从控疫角度也许“最理想”，不排除这是当局原先想法，但现实是以目前民情及经济势态，防疫松绑已经拖无可拖。长幼病弱加快谷针、加快阿兹夫定等特效抗治药物生产，是当下首务，此外，当局亦要加强宣传教育，改变一些民众对冠病病毒过度恐惧的心理，提防抢购物资引发社会恐慌。

近月中国控疫乱象严重，一大原因是地方官僚及机构扭曲国家指引，防疫层层加码。随着国家开始松绑，过度封控料将收敛，但曲解指示、各师各法、层层加码等问题，大有可能以新形式出现，引发新争议。举例说，“新十条”明言没有疫情的学校要正常面授教学，但昨天已有高校发出内部指引，要居于校外的教职员工居家办公，如非必要不返校园。内防扩散松绑，意味未来数月，中国将迎来首波真正全国性的疫情，但这也不过是正面抗击冠病病毒首阶段，之后还有松绑外防输入这一关，首阶段若能稳控重症死亡情况，可以为之后对外重新开放打好基础，香港与大陆通关，亦可更快实现。