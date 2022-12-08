大陆防疫急转弯 香港可借势争取通关

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国大陆防疫政策急速转向，一个多月前仍宣称“动态清零”会坚定不移坚持下去，但一个月后已鲜有论述，昨天并颁布防疫“新十条”，大幅放宽检疫规定，一般场所不用再查验核酸检测证明和扫健康码，甚至连中国驻美大使秦刚亦罕有地公开表明会继续“动态调整”清零政策，意味下一步将调整入境检疫安排。大陆放宽防疫措施步伐一下子迈得又大又急，港府应趁势与大陆商讨通关时间表，即使短期无法落实免检疫通关，也应争取增加通关名额。

卫健委在上月公布的“防疫二十条”基础上，再推出“新十条”优化措施，包括首次明确指无症状或轻症者，若条件具备可居家隔离，只要第六及第七天连续两天检测CT值在三十五以上便可解除隔离；除了安老院、托儿所、医疗机构和中小学等高风险场所外，其他场所不再要求提供核酸检测阴性证明，亦不查验健康码；未来会采取更精准封控行动，以封楼代替封区；非高风险区不得限制人员流动。“新十条”只针对大陆防疫措施，被问到何时能放宽入境隔离措施时，卫健委虽没明言日期，但强调会依法逐步推进、加快推进。

沪宽隔离“0+5”憧憬入境松绑

不过，远在美国的秦刚，在美中贸易全国委员会上向美国商界指出，虽然“动态清零”政策令中国成为全球冠病感染率和死亡率最低的国家，但坦承相关政策对经济和民生造成一定影响，当局会在控疫和恢复经济之间取得平衡，并以科学为本的措施，继续作出动态调整来促进与美国商界和人员交流，令人憧憬大陆下一步将会放宽入境限制。

“新十条”颁布后当晚，上海宣布对符合居家隔离的密切接触者，由原先“5+3”（五天集中隔离医学观察，另加三天居家医学观察）改为“0+5”，也可自愿选择集中隔离，令人关注到未来入境政策会否比照这做法。

大陆防疫措施由三年前的严控到取消核酸检测，再到大幅松绑，明显出现政策转向，背后原因相信是与之前一有疫情便动辄封区封城有关，令多处地方停摆，不但加大经济下行压力，首三季GDP仅增长百分之三，要达致全年百分之五点五增长相当困难，还严重影响民生。再加上接连爆出核酸检测造假，激起民众不满情绪，当局唯有因应Omicron毒性减弱，疫苗普及的新形势，调整防疫政策。中央政治局会议前日召开，将稳增长列为明年经济工作重点。要稳经济须提振市场信心和刺激民众消费意欲，而前提是先优化防疫政策，以更科学精准手段控疫，避免一刀切和层层加码，务求对民生和对经济的干扰减至最低，从而为稳增长做好铺垫。

不过，在疫情仍在蔓延之际，防疫措施突然变调，一下子取消大部分防火墙，而市面的退烧药、连花清瘟药和快测试剂均断货，令不少民众焦虑不安。因此，当局在这个时候要做好确诊数字可能飙升的应变方案，如何疏导民众焦虑情绪，确保药物供应充裕，以及保护好体弱的长者和儿童，以免求诊者众多瘫痪医疗系统，才能让社会经济有序复常。

港宜发挥防疫先行先试角色

大陆调整防疫步子走得太快，出乎意料之外，原先外界估计明年两会后才有望恢复通关，现在有望提前落实。港府之前落实入境“0+3”安排后，因本港疫情反弹而没有进一步推动“0+0”，暂采观望态度，但随着大陆防疫大幅松绑，港府应尽快检视防疫政策是否有空间调整，例如入境核酸检测可用快测替代。即使通关并非港府可决定，短期内也未必能成事，但随着大陆准许跨境人员流动，港府也应主动向大陆争取将每天进入大陆的健康驿站名额增加，甚至争取“0+5”检疫安排，既方便商界北上视察业务或洽谈生意，也让市民在新春临近前有更多名额回乡探亲。

事实上，“新十条”有不少措施已在香港推行多时，香港作为大陆与外界联通的桥梁，更应在防疫上扮演先行先试角色，若执行顺畅，可增强大陆通关信心，加快复常步伐。