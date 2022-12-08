高端技术还能根留台湾吗？

来源：中时电子报

作者：庄奕琦

九合一选举刚结束，执政的民进党大败，虽是地方性的选举，但中央整体施政的结果，也是影响选票的重要原因之一。选后蔡总统于日前召集财经高层会议，会中决议确保房价、物价、与金融的稳定，并维系台湾经济成长动能与协助受冲击产业与个人。近几年来全球外在环境丕变，小型开放经济体如台湾受高度的影响，短期的波动固应力求稳定外，确保长期的发展动能与产业的核心利益尤其重要。“护国山群”的半导体产业首当其冲，长期的影响实不容小觑。

自从冠状病毒大流行迄今已近3年，中美贸易战持续升温，今年2月又爆发俄乌战争，双方剑拔怒张未见缓和迹象，影响所及全球经济严重受创。疫情的严格封控与经济封城，致有效需求不彰，供应链断裂，影响生产的时效与成本的上升。俄乌战争造成能源与粮食价格的飙涨，在需求面与供给面双重负面的冲击下，全球性的通货膨胀伴随经济衰退的滞胀现象已然浮现，尤其美国联准会为对抗通膨今年3月以来6次的升息，为已然不振的经济雪上加霜，也外溢扩散影响到全球经济。

此外，由俄乌战争点燃的地缘政治冲突不断深化，地缘政治风险已由欧洲弥漫至全球的各角落。两岸政治深层的矛盾在中美贸易与科技战下，益形诡谲多变。位居第一岛链关键地位的台湾，顿时成为《经济学人》封面报道的“地表上最为危险的地方”。另一方面，由台积电带领的台湾半导体产业链，由于先进技术、人才与成本的优势，技压群雄，主宰世界芯片制造的地位难以撼动，也赢得了“护国神山”的硅盾美誉。

由于半导体产业在现代产业生态上扮演重要的关键组件与战略资源角色，西方国家除表达关切外，也纷纷表态支持台湾不受威胁与侵害。与此同时，为了降低对台湾芯片制造的依赖，美国、日本、德国等国家也纷纷要求台积电至其国内设厂，其主要目的就是要避免海峡两岸高风险的地缘政治冲突。日前台积电在美国亚利桑纳州的设厂动工，开启新一波的跨国投资，拜登总统更亲临现场，充分展现落实《芯片法案》将半导体产业制造回归美国的意图。

半导体产业不论出口或产出的贡献，已经是台湾策略性的明星产业，不仅关系着台湾产业发展的转型，又攸关台湾的安全战略。全球化的市场经济下，厂商本来就可以按比较利益原则进行全球布局，取得全球产业供应链的关键地位，这正是过去台积电成功的商业模式所致，累积的先端技术与客户长期的信赖伙伴关系，是其他厂商很难复制与取代的。

如今被迫纷纷往竞争对手的先进国家设厂，显然是受制于政治压力下的决定。将先进的5纳米乃至3纳米的制造在美国陆续生产的决定，恐怕不是台湾可以置喙的。若果，那未来更高端的技术还有办法根留台湾吗？如此不依市场的规律而屈服于政治因素的决策，正是值得我们担心的地方。目前执政党亲美的选边外交政策，唯美国是从的政治依附，将失去台湾独立自主的空间，此次台积电的跨境设厂显然不符合厂商、产业与台湾整体的利益。

即使再大的跨国企业都很难跟政治敌对，此时政府从产业发展的利益与安全的维护更应该有责任扮演背后的支柱，减少国际政治对产业的不当干扰甚至侵犯的作为。虽然短期内台积电的技术与人才优势不易被取代，但长期如何能持续保持这项优势不会被迫外移而丧失，将是台湾的核心利益，政府更是责无旁贷。

作者为国立政治大学经济学系特聘教授