中阿关系正迈入4.0版

来源：环球时报

作者：牛新春

中美进入战略博弈阶段，阿美关系日渐疏远，中阿在国际政治中的共同利益增多，中国成为阿拉伯国家最大的经济伙伴。国际、地区和中阿双边形势的重大变化显示，中阿关系迭代升级的时机已经成熟。在这一背景下，首届中阿峰会于12月9日召开具有重要历史意义，将开启中阿全方位、多层次、深度合作的新时代。

回顾历史，1949-1978年可谓中阿关系的1.0版，主要着眼于大国战略博弈，在反帝反霸斗争中互相支持。上世纪50年代，阿拉伯国家一度被认为是“美国包抄社会主义阵营的前沿阵地”。中国积极支持阿拉伯民族解放运动，强烈反对美英霸权主义，全力突破帝国主义全球包围圈。当时中国与中东仅有少量的贸易，实际上更多是援助。截至1959年底全球只有31个国家同中国建交，其中12个为社会主义国家，其余19个中，阿拉伯国家占7个，足见其在中国外交中的重要性。60年代，中苏关系破裂，中国继续支持阿拉伯国家的民族解放运动、游击队，提供有限的思想和物质支持。70年代，中美关系缓和，中国执行“一条线”“一大片”外交。1971年中国恢复在联合国的合法席位，13个阿拉伯国家投下赞成票。

1978-2013年是中阿关系的2.0版，重心是能源和贸易。上世纪80年代，阿拉伯国家是中国重要的出口市场、外汇来源地，也是中国劳务输出、工程承包最大的市场。1976-1987年，中东占中国全部对外经济活动的56%。中东跃升为中国第四大贸易伙伴，且中国拥有大量贸易顺差，双边贸易让中国获得500亿美元的外汇，阿拉伯国家还向中国提供了一定的发展贷款。当时，中国迫切需要外汇引进技术、人才，阿拉伯国家发挥了不可替代的作用。

1993年中国成为原油净进口国，阿拉伯石油的重要性凸显，中阿经济关系全面提速。2000年到2012年，中国从中东进口石油的数量增幅近4倍。1999-2008年，中国与中东贸易额从108亿美元增长到1833亿美元，增长18倍。2003-2012年中国在中东的直接投资存量从0.26亿美元增至27.19亿美元。

2014以来中阿关系进入3.0版，双边关系超越能源和贸易，向金融、投资、科技、文化领域扩展，越来越具有综合性。在阿拉伯国家经济中，过去美欧一直处于产业链上游，从事能源勘探、金融、保险、设计、管理、咨询等行业，中国则擅长开采、基建、生产、加工等领域。近年来中国在贸易、投资和工程承包领域的科技含量不断提高，逐渐向产业链上游位移。

2014年中阿提出以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的“1+2+3”合作格局；2018年提出抓住互联互通这个“龙头”，推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动，实现金融合作、高新技术合作“两翼”齐飞。此后，新能源、通信、航空等领域的合作加速，中国同多个阿拉伯国家建立清洁能源培训中心、可再生能源联合实验室，建设光伏发电项目；中国公司在埃及、沙特、阿联酋等国5G通信领域占据较大市场份额。尤其是，中国同阿拉伯国家建立“中阿北斗合作论坛”机制，在突尼斯落成北斗卫星导航系统首个海外中心，同阿尔及利亚、苏丹、埃及、沙特等国签署航天卫星领域多个合作文件。随着中阿经济合作的质与量双双提升，2021年中阿双向直接投资存量达到270亿美元，贸易额达到3303亿美元。

以2022年中阿峰会为标志，中阿关系正在迈入4.0版，从以经济、文化为主，向更加平衡的经济、文化、政治等关系升级。迄今为止，中阿合作主要集中在经济、政治和文化领域，地区安全领域的合作还在起步阶段。自2012年以来，中国已经开始积极参与中东政治、安全事务。2013年提出解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，2014年提出解决以巴冲突的“五点和平倡议”，2015年提出解决利比亚问题的“三点基本原则”。2016年中国任命叙利亚问题特使，先后提出“六点主张”“四点倡议”“五个坚持”和“四步走”等思路与举措。

缺乏地区安全机制，甚至没有多边对话平台，是中东安全的一大短板。2020年10月中国国务委员兼外长王毅提出，搭建一个海湾地区多边对话平台，以集体协商方式管控危机。2022年中国提出全球安全倡议，得到阿拉伯国家的积极响应。

冷战结束后，中东经历过一个美国独霸的时代。在很长一段时间里，美国是中东安全领域的“主导者”，留给中国参与的空间很小。美欧企业垄断中东经济的上游产业，中国很难参与；中国大量进口中东石油，能源安全成为中国中东政策的焦点。随着美国中东战略的收缩、全球能源转型和中东经济改革的步伐加快，中东阿拉伯正在经历前所未有的综合性转型。中国与阿拉伯世界的共同价值和共同利益都在逐渐扩大，阿拉伯国家迫切寻找美国之外的合作伙伴，中阿关系正在迎来一个前所未有的新时代。（作者是中国现代国际关系研究院中东所所长）