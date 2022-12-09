香港要在“一国两制”下悼念领导人

来源：香港01 评论

前国家主席、中共中央总书记江泽民上星期三（11月30日）逝世，终年96岁。 追悼大会星期二（12月6日）在北京人民大会堂举行，国家主席、中共总书记习近平赞扬江泽民“把毕生心血和精力都献给了中国人民”，致力于国家富强和人民幸福，“实现香港、澳门顺利回归”。

在香港，特区政府安排了香港电台、政府总部、十八区民政事务处直播追悼大会，政府员工同时默哀三分钟，全港所有政府机构的国旗及区旗下半旗志哀，官员不出席任何公共娱乐活动。

自江泽民上周三逝世起，至今周二追悼大会止，北京天安门等地方、香港澳门的中联办、中国驻外使领馆皆下半旗志哀，港澳中联办、中国驻外使领馆亦设灵堂供各界弔唁。

自己的国家主席 自己的特区政府

凭吊本国领导人要在“自己的地方”，是常识更是伦理。出于对国家领导人的尊重，全国哀悼是国葬应有的规格，驻外使领馆开放凭吊也是常见做法。就像英女王早前逝世，英国驻香港总领事馆亦开放给公众悼念，政务司司长陈国基便代表香港政府前往签吊唁册。

对香港来说，英女王如今是外国元首，如果她在九七前逝世，估计港英政府会在政府总部或香港大会堂设置吊唁场地。1997年2月邓小平逝世，当时位于湾仔皇后大道东的新华社香港分社下半旗致哀，设灵堂供各界人士吊唁，候任特首董建华、全国政协副主席安子介等人前往致哀。

然而，彼时香港还在接受英国的殖民管治，如今香港已经回归廿五年，是中国的特别行政区，在香港追悼江泽民，就是在自己的地方凭吊自己国家的领导人，跟国家在驻外使领馆设灵堂的性质截然不同。香港不是外国，而是中国的一部份，江泽民不是别人的国家主席，而是香港特区的国家主席。

中联办是国务院派出机构，是中央政府在香港的代表，他们设灵堂供各界弔唁已故领导人无可厚非，但中联办毕竟不是使领馆，中联办的办公楼也不是举行庄严悼念仪式的最佳场所，要为前国家主席设灵堂，理应选择更适合的场地。特区政府责无旁贷，应该主动承担这项任务，不管是在政府总部的地方或是香港大会堂。

也许有人会说，内地地方政府也不设灵堂供各界吊唁。这恰恰反映了香港与澳门这两个特别行政区的特殊之处。特区应该有特区的一套伦理和秩序。江泽民逝世是香港回归以来，首次在“一国两制”下送别国家领导人，更不用说特区乃在他主持之下成立。能否恰如其份地作出安排，考验着香港如何既在“一国”之下，又有“两制”之别。

简而言之，香港应该如何凭吊已故国家领导人，是关乎伦理甚至是法理的问题。

不是外地亦非内地 去殖化的变与不变

日前中联办主任骆惠宁表示，香港要“完全彻底摆脱殖民统治的影响，宪法意识才能在香港真正深入民心”。去殖化的意思，正正是要正确认识香港已经回归祖国、是中国辖下的特别行政区这个事实。如果香港政府积极办理吊唁仪式，在政府总部或者中环大会堂举行，那其实是香港人一次的国情教育，也让更多学生对作为中国的香港有更直接感受。

所谓去殖化，其实就是正确处理香港的变与不变。香港回归，以往有人说只是政治上换一面旗子。这个说法简单而鲜明地突出了回归的不变，就好像香港在九七后继续以英文为官方语文之一，仍然奉行普通法而非社会主义法。但换一面旗子的实际意思，又绝不只是换一面旗子那么简单。当香港用上中国国旗国徽，政府部门更名前缀，它其实象征着中国在香港行使主权，这是香港回归最大的变，一个根本的质变。

所以，除了社会，香港政府以及中联办对于去殖化也是责无旁贷，应该全面检讨过去的做法、制度和安排，在“两制”范围之内的予以保留，让香港的特色，甚至是香港曾经受过英国管治的底色，保持不变；在“一国”层面的予以改变，正确反映香港的宪政秩序，充分尊重国家主权。

“一国两制”给予了香港不变的空间，能够维持我们各方面的特色，但它始终有着“一国”的前提，有着质变的性质。香港不再是英国殖民管治的香港，而是由中国香港人当家作主的城市。香港特区不是外地但又不是内地，中央政府既在这里派出机构，但特区政府才是直接在国家主权之下管治香港的主体。这个质变无先例可循，没有外地制度可搬，必须由香港在“一国两制”之下探索和发展，找出最适当、最恰如其分的模式。