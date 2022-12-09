理性看待台积电赴美效应

来源：中时新闻网

作者：杜震华

台积电在美国投资设厂的首批机台设备到厂典礼上，宣布了“两倍加码”：由1个厂变为两个厂，投资额从120亿美元变成400亿美元，一厂的技术层级由5奈米提升为4奈米，二厂更是最先进的3奈米，引发台湾人关切，担忧台积电无法保有制程领先、高良率诀窍很快被学走、帮美国竞争者培训人才，最后“台积电”将变成“美积电”。

这些担忧当然有其道理，但对这台湾有史以来最大规模的“直接对外投资”案，应有更全面的观察，才是合宜的心态；夸大可能的负面效果却无视其正面效果，将产生过度忧虑，对台湾不是一件好事。

首先，换个角度思考，若今天我们是美国，面对各种产业都需要的顶级晶片，9成来自一个有高度战争风险的地方，你会坐视这种现象持续吗？身为领导人，你如何面对选民？特别是，你的国家是一个全球首要大国，而那个生产顶级晶片的小地方，还用了不少你拥有的独门技术。因此，台积电赴美，是目前仍“身陷”美国阵营的台湾，不得不配合处理的难题。只能在这种框架下，极力增加我方利益、减少可能损失。上面那些忧虑，台积电本身比其他人都要担心，应该会做出最好、但不必说出的应对。

平衡看待此事，这可以视为台湾对美国当年（1950～1965年）在军事和经济上援助台湾的一种回馈。当年，若没有美国的军经援助，台湾经济不可能有今天的局面。甚且，在台湾的困顿年代，美国政府制定法规保障对外投资，导引台湾制订《外国人投资条例》，促成美商从1954年开始赴台直接投资，1960年代中期更大量进入“高雄加工出口区”。台积电风光赴美，协助解除美国心中大患，提高台湾在美国的地位，可以争取到更多政经利益，这些潜在效果也值得重视。

其次，依台积电的说法，美国双厂完成后将有100亿美元的年营业额，替代由台湾对美出口的产品，这将大量减少台湾对美贸易顺差。在台湾企求和美国签署“自由贸易协定”的此刻，美国国内又极度关切贸易逆差之下，这种发展绝对有利于台对美争取自贸协定。

第三，台积电继续在台设厂生产晶片，已带来巨大的环境成本；未来晶片厂必须陆续到海外投资，舒缓台湾的环境压力才行，否则台湾“净零碳排”不可能达成。台湾该藉此机会调整产业政策，将资源投注到环境压力较小的产业，例如人工智慧、生物科技、高科技传产、高值服务业、环保等。事实上，台积电赴美不可能无利可图，第二厂也可以用来分摊“沉没成本”，让平均获利提高。

台湾最要担心的，是在半导体业大量揽才设厂后，高科技人才不足的问题。若行政院无法统合部会调整机制，藉大量引进菁英外籍生来突破人才荒的话，外界对台积电的担忧就可能成真。而且这不仅是台积电的难题，也是台湾高科技业共同的难题。

（作者为华梵大学兼任特聘教授）