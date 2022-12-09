民进党主席是赖清德总统之路的前一站吗？

来源：联合报 社论

九合一选举刚结束，朝野政党马上把眼光移向二○二四的总统大选。国民党目前八字还没一撇，民众党的柯文哲以得票四趴之实力只能待价而沽，民进党则三千宠爱目光齐聚副总统赖清德一身。由于选举骤败、派系纠葛等因素，赖清德此际是否应出手争抢党主席一职，以确保获得提名，外界有些不同看法。由于登记时间紧迫，赖清德在确诊隔离次日随即宣布参选，并已向蔡总统报告。

赖清德担心党内初选横生枝节，并非神经质，而是三年前的血淋淋教训。当时他大胆挑战蔡英文，却遭到跟监、改规则等种种不公待遇，结果以民调八・二％的差距落败。这回，他的对手不再是蔡英文，但蔡英文仍为他设下了一个路障，那就是前副总统陈建仁。陈建仁去年底突然加入民进党，成为蔡英文运用的一颗活棋；最近传出的内阁改组名单，陈建仁接任行政院长即是剧本之一。为此，赖阵营人马不免担心旧事重演。

有了权力，就想要有更多权力，以便牢牢掌控一切，这是许多权势人物的通病。陈水扁如此，蔡英文如此，苏贞昌也如此，他们对于权力似乎从无餍足之日。赖清德须想想：自己是否也要变成这样的人物？事实上，权力有一个平行面，叫做“责任”，这是那些滥权政治人物所遗忘的事。赖清德在朝向总统之路迈进时，是否先想想自己所能承担的责任，再仔细思考自己想要的是什么样的权力。若能如此，他才有机会成为不一样的领导人。

赖清德是否该参选党主席，民进党内目前有两种不同的声音。一派认为，赖清德已是“党内最强棒”，他应该接下党主席，并一肩扛起二○二四大选重任；这派以绿委高嘉瑜为代表。另一派则认为，党政权力不要过度集中在一个人身上，这样会失去民众信赖，赖清德不应兼任党主席；这派以正国会立委陈欧珀为代表。陈欧珀反对赖清德接任党主席，主要是同属正国会的林佳龙亦有意角逐党主席，自然不希望硬杠强棒。陈欧珀平日并非一言九鼎之辈，但他这次的反对理由倒是铿锵有力，说出权责相副的道理，值得赖清德倾听。

就事论事，以赖清德之人气，他是目前二○二四最受看好的人选之一，殆无疑问。然而，民进党这次选举受到重创，党内却连检讨的声音都发不出来，究竟败在哪里依然各说各话，只想以拖待变。如果毫不反省，仅凭“完全执政”便继续横行硬干，并公开上演派系权力争夺大战，难保二○二四不会遭逢更大的挫败。因此，赖清德此时若去抢夺主席职位，便要负担更大的风险，他极可能在党、政两端都难讨好，或遭派系杯葛，反惹得一身腥臭而损了形象。如此，硬争党魁便不明智。

进一步看，赖清德还有一个更大的挑战，那就是他身上原本闪闪发亮的“台独金孙”及“务实的台独工作者”标签，要如何调整。蔡总统近年滥用“抗中保台”战略，已让民众因忧虑战争而产生反感，这从此次选举结果看来，已十分清楚。而赖清德的台独路线，比起蔡英文则犹有过之，这也是美方对他始终保持戒心的主要原因。此一倾向，虽有助于他巩固深绿基本盘，但如果过度凸显而让民众感到疑惧，必然会成为他迈向总统之路的一大障碍。

赖清德的总统之路，依然存在荆棘，包括了蔡英文的不信任、陈建仁的挑战，乃至于民众对他领导台湾的信心和疑虑。说穿了，出任党主席，绝非他角逐总统的前一站，他得先把自己准备得更周全才行。