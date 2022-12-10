卡赖 跛鸭 蔡赖新变局

来源：台湾中时新闻网

作者：张景为

台湾副总统赖清德提前亮剑，明快表态参选民进党主席，立即获得党内多数派系的支持，剑锋直指2024大选，俨然已有民进党总统大选准候选人的态势。赖清德提前出手固然加速了惨败后民进党的整合，但他此后的党主席与总统提名之路，是否就是一路绿灯通行？恐怕未必，可能更充满了诸多变数与挑战。

首先将是，英系“卡赖”与防蔡“跛鸭”这两股力量的拉扯，孰强孰弱？和上一次赖清德提前在党内初选挑战蔡英文却遭到封杀相比，这一次可说占尽先机，大不相同。因为上次赖是打破惯例挑战蔡的总统连任，这次则是顺理成章，蔡的任期只剩1年，权力已不可同日而语；而且不仅党内大咖因九合一选战全数中箭重伤，连蔡原本属意的郑文灿也遭论文抄袭重击，失去接任党主席的正当性。彼消我长之下，赖清德提前出手自然大势底定，水到渠成。

因此若问蔡英文之后还会不会卡赖清德，倒不如问英系还有多少力量去卡赖？以目前党内外的实力与声望，赖清德明显强过其他党内大咖，民进党内各派系基于党的整体利益，也会见风使舵，不可能逆势而为；反倒是本身已面临“跛鸭”冲击的蔡英文，再失去党权后，未来将如何处理与赖的关系？赖又会不会与蔡适时切割？

这就牵涉到明年这一年，民进党在党政双权分立下，蔡总统、赖主席二人会如何互动、两人权责如何激盪分合的问题。以过去的政治惯例，当执政时，总统与党主席合一为常态，分属二人则为例外，而当后者情况发生时，党主席也都是配合总统、甚至由其在幕后操控。

但赖清德并非“一般”的党魁，而且是在蔡英文任期将结束前、摆明了将是下一任最高领导人，当赖掌握了党机器，能强力影响选举提名的权力后，会不会进一步对执政党重大政策的决策，也要求有必要且合理的参与？毕竟明年他极可能成为党的总统候选人，明年这一年政府重大决策的功过成败，对赖主席这位将进取大位的“局内人”当然大有影响，他与其团队又怎能放手不顾？

如此一来，党政两权之间或明或暗的扞格、激荡，自然就会被冠上蔡英文是否已跛鸭的议论；但这种全新的政治变貌，恐怕也不能全以权斗的角度矮化视之，而必须视届时交锋的议题、民意的反应而探究，这也正考验民进党面临新变局的调适能力，以及蔡、赖二人的政治智慧与手腕。

在两岸路线上，“务实台独”的赖清德会与“抗中保台”的蔡英文有何不同，尚待观察；但在内政上，蔡主政这7年来累积民怨甚深，对洁身自好也自负的赖而言，会不会有积极的“除恶”之举，颇值得观察；因为这既是救党也是救自己，否则岂不辜负了他提早出头，担下重责大任的这一番苦心。

（作者为台湾资深媒体人）