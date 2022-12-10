台湾恢复一年兵役 在国防和政治间摆荡

来源：台湾《联合报》社论

因应两岸局势紧张，台湾兵制将由原先的四个月军事训练，恢复为一年义务役。政策本已箭在弦上，但民进党选举重挫，“恢复征兵”被视为影响青年选票的主因之一，原称延役已有社会共识的蔡政府却犹豫了。台湾国防部长邱国正近日称，延长兵役可望“年底前公告”；未料，此说随即遭府方“更正”，指跨部会仍在研议，目前尚无确定时程规画。总统府更正国防部说法，让人嗅到“风向在变”的气味。

恢复义务役对民进党败选造成多大冲击，仍待进一步探讨。可以确定的是，多数民众对于蔡政府不断把台湾“乌克兰化”，将台湾带进战争风险，确实极为不满。无论如何，建军备战是国家大事，军制转型需要更长的时间才能完成，不应该配合短期选举或政治行情随时见风转舵。面对中共威胁，台军实力必须加强，恢复征兵或许是必要条件，却非充分条件；如果方向失准，甚至可能进一步削弱战力。

“恢复征兵强化国防”的主要理由有二：一是解放军实力日增，入侵规模势必更大，台军兵力需求当然要增加；二是四个月的军事训练役上路九年来，“兵不愿学，官不愿管”的现象普遍，饱遭诟病。延长役期的主张，很大程度来自华府，是美方对台方后备兵力给予差评所致。

役期由四个月增至一年，乍看立刻就能增大台军规模。然而，如果负责领导训练的“志愿役”军士官没有增加，要由谁来训练新兵？事实上，台军转型为“募兵”后，志愿役人员从未足额。为兑现政策指标，国防部将“编现比”标准设定为九成低标，但这个目标仅前年曾短暂达到，多数时候均不及格。如今若恢复征兵，乍看兵源增加，但干部不足问题将更恶化。

此外，部队的操练需要特定场域才能进行，但近年军方受制地方民意，不断配合释地或停止实弹射击，全台所剩训练场地目前仅勉强够用。未来部队扩编，势必面临大塞车。新兵若无法下基地，镇日留在驻地，不仅无法提升战技，更将导致基层每天只能刷漆剪草，进而影响军队形象和士气。

平心而论，台军转型募兵后，部队以志愿役组成，由于成员长留久用，战技与训练都较先前改善不少。未来若同时存在志愿役与义务役，国防部务必做到“因才施用”：义务役以二线守备单位为主，精锐打击部队仍尽量由长期服勤的志愿役组成；如此，才能避免恢复征兵变成滥竽充数。志愿役人数偏低，主要原因是待遇与辛苦不成正比，加上军中管理僵化保守、充斥表面工夫、行政效率低落，导致留营率偏低。多考虑年轻官兵心理，让他们以身为军人为荣，是国防部高层必须进行的脑内革命。

美国国会近期藉由《台湾政策法》、《国防授权法案》，主张对台实施军用贷款或金援，加强台湾的防御。此事若成真，台军应要求美方扩大部队赴美受训的能量，以提升训练品质，让更多官兵体会全球最强军队的实况。

蔡政府标榜重视国防，但台军遭遇人力或场地等困境，更需要府院出面协调解决。但自称身为“国军靠山”的蔡总统，面对这些问题，却丝毫不见行动。如此，给人的印象是，高层只敢慷国库之慨，真要“拔一毛以利国军”，则退避三舍。

领导人若只以强化兵力为已足，不懂“伐谋”与“伐交”的重要性，甚至为了党派选举利益，动辄置社稷于刀锋边缘，这算什么善政？牵涉一代年轻人前途的兵役，却在蔡政府的国防与政治之间闪烁摆荡，实可恨又可悲！