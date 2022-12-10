来源：台湾《联合报》

作者：张竞

台湾地方公职人员选举顺利落幕，除嘉义市长因候选人亡故延期投票外，整个政治盘式初步底定，但距离2024中央公职人员选举只有十余个月，不同政治势力阵营各方人马无不摩拳擦掌，看来很快就要开始热身，准备拚搏下场选战。

本次地方公职人员大选，尽管绿营到最后还是端出“抗中保台”当作最后王牌，但显然是未能获得预期反应，许多政治评论者都认为抗中保台牌已经被选民看透，未来选举可能亦会失效。

但笔者却认为本次打出抗中保台这张牌，仅是不合时宜搞错舞台，明明地方选举是素斋，却从厨房端出红烧蹄膀，所以才会遭人猛喝倒采，但是基于下列数个理由，等到中央公职人员选举之政权保卫战时，抗中保台必会卷土重来。

首先就是整个国际社会强权对抗大格局并无重大改变，尽管美国拜登政府不断摆出愿意与北京沟通对话姿态，但是许多根本性矛盾并无化解迹象。华盛顿诸多谋士并未放弃用台湾牌来对付中国大陆，因此为维持台北与北京继续保持矛盾对立，并且阻止双方建立沟通协商管道，运用代理人来继续打出抗中保台牌，恐怕还是个无法轻易改变之策略。

其次是就中央公职人员层级之选举来说，选民所关注焦点不仅是台湾政治理水准是否良善，更是隐然存在选择委托何方具有统治权限之角力。所以对于两岸关系来说，将是无法回避之核心议题，但如何处理错综复杂之两岸关系，绿营显然无意去碰烫手山芋，选择黑白分明简化思维之抗中保台政治口号，其实相对上是有利政治动员与选举票房。

基于绿营获得挥洒空间必须要靠国际强权撑腰，其亦必须仰赖国际社会声援，才能营造其有效治理形象，因此继续选择与北京对抗，才能显现出存在价值，所以抗中保台牌是个无法戒除之政治摇头丸，更是呼应国际强权之壮胆兴奋剂，除非国际强权与北京和解到某种程度，逼着绿营必须改善其与北京互动关系，否则绿营继续回避两岸直接对话，利用抗中保台激怒北京，作为掩饰其并无胆识与北京过招之伪装，其实亦是合理政治选项。

基于前述各项考量，抗中保台必然是会成为绿营应对2024中央公职人员选举之选战基调，但是国际强权是否会配合演出呢？诚然基本上绝对不能排除此等可能性，但近日多位政治评论者提到美国期中选举后，众议院议长将会换人，新任议长最被看好人选，应当是掌握众议院席次多数之共和党麦卡锡众议员。

麦卡锡众议员会不会在当选新任议长后，袭人故技出访台湾，继佩洛西访台所掀起八月风暴后，再度掀起另波动荡风潮呢？确实是有许多政治观察家如此认为，但若是认真思考，佩洛西访台是打算要下任前之临去秋波，而麦卡锡新人新政却无法别出心裁，匠心独具地拿出新招，只会依据佩洛西老旧套路照样演出机率有多高？

美国政治人物最大忌讳就是无法走出新路，只能照着前人戏码继续演出，这对于政治生命与声望来说，必将会是严重威胁。假若麦卡锡照着老路走，北京端出同样戏码，这对于麦卡锡来说，到底是加分还是减分？其实从这个观点来说，重复演出相同政治丑剧，可能性恐怕不高！

总而言之，两岸关系是台湾不可能永远回避之议题，抗中保台是个没有结果之愚昧策略，不能挺起胸膛竖起腰杆来面对北京，这个死结永远打不开。虽然抗中保台必然还会卷土重来，但是选民是否还会买单，就让咱们睁眼看着明年要上场之政治大戏吧！

（作者是台湾中华战略学会资深研究员）