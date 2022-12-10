疫情三年反思 胜利还是教训？

来源：香港01

作者：泉野

从武汉通报首例不明原因肺炎开始算起，世界各国共同经历的这场百年不遇的冠病疫情，已经过去整整三年时间。过去一段时间，随着一直以来坚持严格“动态清零”政策的中国迈出“与病毒共存”的实质性一步，舆论纷纷将其作为一个重要节点，进而对过去三年进行回望。

不管是对国家而言还是每个个体而言，过去三年都是难忘的。国家层面，突如其来的疫情不仅切实考验了各国的治理体系和治理能力，也让人们第一次褪去意识形态来思考国家存在的意义和价值，以及人类即便在共同的危难面前，构建真正意义的命运共同体是何其艰难；个体层面，有的人永远离开，很多个家庭因此破碎，逃过一劫的人们在巨大的经济压力和精神压力之下勉强度日，“不确定性”成了人们共同的感受，“活着”亦成了最简单的大众诉求。

过去三年，一定是需要好好总结与反思的。这不只是因为这场疫情造成了重大伤亡，付出巨大经济代价，也因为很多人接下来都将生活在疫情的延长线上，疫情对人类社会的深远印象远不是人们看到的这些。最新数据显示，三年疫情已造成超600万人死亡。因疫情导致的各类疾病，也在持续增长，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林在一次演讲中提到，疫情使全球增加了1.6亿抑郁症及焦虑症患者，在中国，近三分之一居家隔离者出现抑郁、焦虑、失眠症状。而且被迫中断的线下教学的各地中小学生、大学生，疫情对他们未来综合能力的影响还有待更长时间的检验。

基于此，不管是已经“与病毒共存”的国家和地区，还是刚在不久前放松管控的中国，持续三年的疫情都很难说是一场胜利，因为说到底，并不是人类战胜了病毒，而只是病毒的暂时退却。迄今为止，人类真正消灭的传染病只有天花，99.99%病毒都无法被消灭，但它们最后会演化成一种普通疾病，与人类长期共存，新冠病毒也一样。所以，为了避免下一次病毒来袭时再次被打的措手不及，今次将其当做一次教训就显得尤为重要。

12月7日，新华社发表题为《在坚持中赢得战略主动——近三年来我国打好疫情防控攻坚战述评》的文章，因该文发表于中国调整防控政策之际，且时间周期又是三年，故被看做带有象征意义。

从内容来看，经历过上海疫情以来的种种风险考验，中国已经降低了对于防疫成绩的调门，早期的“大国战役”、“厉害了我的国”的高亢情绪退场，代之以更加理性、客观的表达，这是值得肯定的，也是疫情三年教给人们的。但文章最后还是未能跳脱出“胜利”的大框架，比如文章写道，“在应对世纪疫情的风浪里，14亿多中国人民乘坐在一条命运与共的大船上。不断提升科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，我们就会取得应对世纪疫情的全面胜利。”

从武汉解封到上海解封，再到今次的防疫政策调整，不管放在哪一个时间节点上，都很难说是一场“胜利”，后续地，即便病毒致病率进一步减弱，人类和平地“与病毒共存”，也不会是一场“胜利”，更谈不上“全面胜利”，这应该是认识这场人类共同遭遇的百年不遇疫情的基本共识，也是人们反思与总结教训进而更好进步的必要前提。因为究竟是“教训”还是“胜利”，看似只是表述的差异，但背后的心态、认识的深度以及可能采取的行动是全然不同的。

科幻作家刘慈欣在《三体》中这样写道，“人类真正的道德自觉是不可能的，就像他们不可能拔着自己的头发离开大地。要做到这一点，只有藉助于人类之外的力量。”在《三体》中，人类之外的力量来自迥异于人类文明的三体文明，回到现实世界，席卷全球的冠病疫情亦可作为人类之外的力量，倒逼着我们停下来重新审视自身。这场我们付出巨大代价的危机，虽然看上去要成为过去时，人们也迫不及待告别核酸、健康码、行程卡、大白，但作为人类的我们，不应该轻易错过这一反思的契机，因为未来若干年，我们都将生活在疫情的延长线上，冠病“后遗症”将以另一种形式广泛存在。