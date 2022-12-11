输陆产品一波波被禁 蔡政府台词懒得换

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾输陆产品因未完成重新注册要求而接连遭禁，不但水产品几乎全军覆没，台湾啤酒、金门高粱、黑松沙士等指标饮品也相继被禁，范围可能继续扩大，影响层面之广，超过过去数波农渔产品遭禁事件。不过，蔡政府一如以往，仅有“膝反射式”回应，凸显蔡政府无计可施，以及把农渔民及业者权益当成两岸对抗工具的心态。

事件发生后，蔡英文指责陆方，“以突袭方式，让台湾出口到中国的水产品受到阻碍”；行政院长苏贞昌则说“又来了”，怒指对岸违反世界贸易组织（WTO）规范。至于农委会主委陈吉仲，则称陆方“自创注册程序影响渔民权益，不排除向WTO申诉”；陆委会最凶，要对岸“悬崖勒马”，恢复两岸正常经贸交易秩序。

这些话说得义正辞严，却是色厉内荏，而且了无新意，完全照抄过去说法。在陆禁台凤梨、释迦、石斑鱼等农渔产品进口事件时，陈吉仲每次都必称“向WTO申诉”；而蔡英文的“突袭说”、苏贞昌怒斥“违背国际贸易惯例”，也与石斑鱼遭禁时的台词一模一样，连台词都懒得多想。农渔民和业者的生计损失，已成为官僚的冷漠日常。

尤其此次水产被禁，要怪罪对岸“突袭”，实属荒谬。陆方要求所有输入食品必须重新注册的规定，去年四月就已公布。新规定今年一月一日起生效，补件期限是今年八月底。公布新规至今已二十个月，从生效迄今也有十一个月，补件期限也已超过三个月，这算是什么样的“突袭”？而且陆方新规就是经由WTO通报会员国，陈吉仲要凭什么向WTO申诉？

何况大陆此项规定，对象是所有经济体，并非只针对台湾。日本收到通知后，即于去年八月公开协助业者的注册辅助办法，因此日本业者并未受到冲击。反观台湾，虽然也在去十月启动协助业者重新注册的机制，最后却只有一家业者注册成功，难怪有学者要问“一年多来政府究竟做了什么？”，痛批政府“对业者放牛吃草”。

从各相关部会的第一时间反应，便知蔡政府尸位素餐到何程度。当渔民得知大陆将禁台水产品消息时，负责协助业者重新注册的食药署，竟表示“并未收到通知，详细情况要问农委会”；农委会则说没有收到任何通知，是“直接在中国大陆网站上调阅到的资料”，要洽询食药署相关管道查证补件问题。食药署、农委会都已经超越“互踢皮球”境界，而是完全的“状况外”。

而从主政机关的状况外，也可了解台湾产品一波波被禁，蔡政府只会喷政治口水，却无法防患未然，更提不出亡羊补牢的具体办法。追根究柢，就是两岸间已不存在沟通与预警机制，于是农渔民和业者都知道了，政府还在状况外。官员除了说狠话来掩饰无能和心虚外，人民还能期待蔡政府解决什么问题吗？

在“谴责对岸打压”和“向WTO申诉”的口水后，接下来就是拓展外销市场、增加内销市场、鼓励民众多吃，然后带动一波“大外宣”、“大内宣”，展现“友邦的支持”、“中国的可恶”。如此套路，不过是把农渔民和业者的苦痛，拿来当蔡政府“抗中保台”筹码。

刚结束的九合一选战，民进党尽管仍保住南部四县市，但在台南和屏东都赢得很惊险。长期以来，民进党把南部视为禁脔，以为只要卖芒果干，就可让南部选民埋单。但芒果干难以果腹，蔡政府不能只有空话，必须具体解决问题；更不能只想着把人民的生计痛苦，转化成自己的政治红利，否则还会受到人民选票的教训。