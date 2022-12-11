诺贝尔和平奖得主同批俄“疯狂和罪恶”

来源：明报

诺贝尔奖周六（10日）举行颁奖仪式，其中和平奖在挪威首都奥斯陆市政厅举行，分别来自俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的获奖个人和机构都有代表发言，他们对俄军侵乌的表态成为焦点。其中白俄支援政治犯的人权中心“春天”（Viasna）创办人比亚利亚茨基因仍然在囚，由妻子代为领奖和发表得奖演说，指俄罗斯企图把乌克兰变为另一个有如白俄般的“独裁附庸”（dependent dictatorship）。他们齐声谴责俄罗斯，形容侵掠乌克兰是“疯狂和罪恶”。

指俄扭曲概念 反抗被标签“纳粹”

专门记录苏联政权迫害历史的俄罗斯人权组织“纪念”（Memorial），由领导人拉钦斯基（Jan Rachinsky）致辞，他表示普京掌权后仿效苏联时期打压民族主义的政治宣传伎俩，如今更将侵略乌克兰标榜为“对抗纳粹主义”，形容他“疯狂及犯罪”。他称在俄罗斯，针对乌克兰的仇恨，以及对其文化语言的蔑视等遭到煽动；另外民众对“纳粹主义”和“反纳粹”的概念被人为扭曲，反抗俄罗斯被标签为“纳粹”。拉钦斯基指在此之下，俄罗斯过去受纳粹德国侵略的历史记忆首当其冲遭到破坏和贬低，而“俄罗斯士兵”已不会被人联想到与对抗纳粹德国领袖希特勒有关，取而代之是在乌克兰土地上散播死亡和破坏。

寄语乌克兰人 不能放下武器换和平

乌克兰得奖机构“公民自由中心”（CCL）理事会主席马特维丘克（Oleksandra Matviichuk）则视奖项为认同该国民众挺身对抗破坏欧洲和平发展，以及人权运动人士努力防止全世界受到军事威胁。她强调乌克兰人不能以“放下武器”换取和平，否则只会被“占领”，又谴责俄军在乌克兰蓄意伤害平民，并袭击民用设施，指俄罗斯人将须为这“历史上不光彩的一页”负责。她也批评民主国家长期漠视俄罗斯在国内打压公民社会，以及在国外犯罪，甚至在2014年克里米亚被吞并时应对不足，令莫斯科以为可“为所欲为”，如今呼吁设立国际裁判法庭，将普京及白俄总统卢卡申科等“战犯”绳之于法。

得奖者：把奖献“百万上街捍人权白俄国民”

比亚利亚茨基（Ales Bialiatski）的妻子平丘克（Natallia Pinchuk）整理并转达丈夫在会面中的录音，以及笔记等话语，指对方将其获得的诺贝尔和平奖，献给“数以百万计在街头和网上挺身行动捍卫人权的白俄国民”，他表示相关壮举反映了该国争取人权的实况。平丘克又引述比亚利亚茨基指出，他明确知道只有乌克兰变成“独裁附庸”，方适合俄罗斯及其总统普京，一如今时今日在白俄国内，被打压民众的声音遭受漠视。比亚利亚茨基又提到怀念世界各地争取人权的友人，包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机。平丘克前天在记者会上透露，比亚利亚茨基10月获奖后，她仅能在监狱隔着玻璃探视丈夫一次。

上述3个获奖个人和机构昨获颁奖章及证书，并平分1000万瑞典克朗奖金。