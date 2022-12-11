中国与沙特走近将冲击美元地位

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国国家主席习近平上周访问沙特阿拉伯，并与阿拉伯国家举行首次中阿峰会，全面提升中国与沙特、阿拉伯世界的合作关系。中沙、中阿关系提升，受惠于美国与沙特关系紧张，但中沙、中阿关系能大步发展，还因平等互惠合作，中国能为沙特和阿拉伯国家带来重大发展机遇。由于中沙走近，将冲击美元地位、不利美国遏制中国战略，美国能否重建美沙关系，成为中美博弈的重要一环。

习近平延续上月开启的大国外交，继出访二十国集团和亚太经合组织峰会，与美欧亚非和大洋洲等二十多个国家元首分别举行峰会外，上周三又主动出击访问沙特，并与海湾阿拉伯国家合作委员会六国举行首届中海峰会，再与中东、非洲二十二个阿拉伯国家举行首届中阿峰会，又安排与十几个阿拉伯国家领导人个别会面，习近平这次出访，可说覆盖整个阿拉伯世界，全面深化中阿友谊与合作。

沙特早已视美国为“恶妻”

习近平这次行程，最受外界关注的是与沙特的互动，尤其西方相信中沙能够走近，主因是美国与沙特关系变坏。现任总统拜登曾称沙特为贱民国家，并因美籍记者卡舒吉被杀案，要追究沙特皇储萨勒曼，令两国关系紧张。然而形势比人强下，拜登为推动沙特带领石油输出国组织及盟友（油组+）增产，以纾缓美国通胀和挫伤俄国石油收入，七月访问沙特，并与萨勒曼碰拳泯恩仇，但结果沙特与油组+没有增产，反在十月大幅减产，重创拜登声誉，拜登政府愤而表示重新检视美沙关系，并威胁立法追究油组+操控油价。至上月沙特放风习近平将访沙特后，拜登被逼再向沙特示好，美国法院在卡舒吉案给予萨勒曼豁免起诉权。

美沙关系过去极为密切，沙特是美国在阿拉伯世界的最重要盟友，然而沙特前外长费萨尔早已做过这样的譬喻，美沙关系并非基督教般只准一夫一妻，而是穆斯林婚姻可有四个妻子，沙特不求与美国“离婚”，而是要与其他国家“结婚”。

沙特早已视美国为恶妻，只会单方面要求沙特完全跟从美国利益。在经济方面，美国要求沙特增产石油，让沙特减少收益，以补贴美国民众；在政治方面，美国与西方的价值观外交高涨，质疑沙特与阿拉伯国家剥削妇女和外劳，又倡导同性恋等，严重冲击阿拉伯国家内政与声誉。

美沙疏远因背道而驰，中沙能够走近，皆因相向而行。

中沙走近将冲击美元地位

中沙1990年建交时贸易额只四亿美元，二十年暴增二百倍至去年的八百七十亿美元，中国是沙特能源最大买家，占沙特石油出口两成七。中沙未来合作远不只是石油买卖，沙特“2030愿景”正与中国一带一路加强对接，中国将在新能源设备、5G电讯建设、高铁等基建，以至太空计划等范畴，协助沙特经济多元化，不再只依赖石油；且沙特位处亚欧非的连接点，可建成一带一路连通三大洲的重要枢纽，并巩固沙特在阿拉伯世界的领导地位。中沙关系的增强，将可确保中国能源稳定供应，可开拓阿拉伯世界市场，并强化一带一路与欧非的连系。

中美沙三国未来关系发展，美沙还可能再变差，这因美沙关系一向不平等，美国又只知苛索沙特，中沙关系则因地位平等、经贸互利互补，可望继续成长，然而这还要看美国如何补救这段变坏了的“婚姻”。

沙特亦十分聪明，不会一面倒靠向中国，而会利用中国向美国喊价。中国希望沙特将部分中沙石油交易，改用人民币结算，以提高人民币国际地位，并打破美元独霸石油交易的地位，以削弱美国在国际金融影响力，但沙特一直未有首肯，只在这次中海峰会埋下伏线，让海湾六国与中国构建未来合作时，包括使用上海石油天然气交易中心平台，展开油气贸易人民币结算。

沙特一方面给美国机会，看拜登肯付多大代价挽救美沙关系，也让中国继续争取沙特合作，试图将中美斗争，化为沙特与阿拉伯世界的发展机遇。