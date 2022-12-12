放松防疫管控后 中国准备迎接冠病感染骇浪

来源：华尔街日报

作者：Sha Hua、Liyan Qi

公共卫生专家表示，中国放松冠病动态清零政策可能会迎来一波感染潮，有可能造成混乱并导致超过100万人死亡。一些专家警告称，其影响可能会蔓延到中国以外的地方。

中国国家卫生健康委员会（简称：国家卫健委）上周三称，除限制使用封控措施外，还将取消许多隔离和核酸检测要求。在社会动荡和对中国经济健康状况的担忧不断升级之际，中国加快了取消动态清零防控措施的计划。

一些中国人庆祝将重获自由，但卫生研究人员警告说，随着中国试图将用于大规模检测和隔离的资源转移到治疗重症病例上，对公共卫生的影响也许是可怕的。

耶鲁大学公共卫生学院(Yale School of public health)的公共卫生科学家陈希说，这将给中国医疗卫生系统带来前所未有的压力。他预计，至少未来几个月情况会变得混乱和痛苦。

公共卫生专家说，尽管中国在过去三年里实施了一些全球最严格的防疫措施，为自己争取了一些时间，但中国并没有为与冠病病毒共存做好充分的准备，老年人口疫苗接种率不足，且没有足够的重症监护病房(ICU)来收治重症病例。

上周四，国家卫健委报告12月7日中国大陆新增本土冠病病例约21000例，与11月底约38000例的历史峰值相比有所下降，这可能与防疫放松后核酸检测活动减少有关。

随着民众为感染做准备，中国主要城市的网上和实体药店内感冒药和止痛药以及快速抗原检测试剂盒销售火爆，供应很快就跟不上了。

虽然专家们一致认为实际病例数将不可避免地上升，但随着中国继续放松防疫，谁也说不准中国将面临多大一波疫情。

据中国官方媒体《中国青年报》报道，中国疾病预防控制中心原副主任、中国国家冠病病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健在一个讲座上表示，根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，中国人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期。

据报道，冯子健表示，中国14亿人口中最终可能有80%-90%的人都会经历感染。

对于试图预测放松防疫将带来怎样后果的公共卫生官员和专家来说，香港可作为一个警示性的例子。今年年初在香港爆发的奥密克戎(Omicron)疫情造成近6000人死亡，2022年头三个月的冠病死亡率为每百万人口37.7人，在全球各地中属于最高的那档。

疫情暴发时香港老年人群的疫苗接种率比中国大陆更差；目前中国大陆有超过20%的80岁以上的老年人完全没有接种疫苗，这个群体中只有40%接种了被认为可以提供有力保护的三针疫苗。

但香港的医院拥有更好的设施来应对重症病例。根据发表在《重症监护医学》(Critical Care Medicine)杂志上的一项研究，2020年中国大陆每10万人拥有3.6张重症监护床位，而香港则为7.1张床位。

总部设在伦敦的健康分析公司Airfinity在11月底曾估计，若以香港为参考的话，中国取消动态清零可能导致130万至210万人死亡。

香港科技大学的公共政策专家Donald Low说，在未来几周，医院会变得不堪重负，死亡人数将高得吓人，这可能会在民众中引起进一步的不信任和愤怒，进而可能导致地方政府隐瞒或少报冠病死亡人数。

关于中国出现大量新增感染者将对全球其他地区构成怎样的威胁，研究人员看法不一。明尼苏达大学传染病研究和政策中心主任Michael Osterholm说，病例的激增可能会给冠病病毒带来新的变异机会，从而对中国境外产生重大影响。

Osterholm说：“随着大量病例和新变异株的出现，可能改变全球的平衡局面。”他表示：“从我们对冠病病毒的了解来看，可以知道的是，新变异株正以每小时210英里的传播速度向我们袭来。”

其他人则表示，几乎没有什么因素会刺激冠病病毒进化出逃逸免疫的能力，因为中国大多数人还从未接触过该病毒的最新变异株。

根据中国国家卫健委上周三晚些时候向医务工作者发布的指导意见，要求全国各地的地方卫生官员构建应对冠病疫情的首道防线，加速扩大重症监护医疗能力，并密切监测包括孕妇和老人在内的脆弱群体的健康状况。

国家卫健委要求各地卫生健康行政部门要在2022年12月20日前做好医院配置，为收治一波患者做准备。

耶鲁大学的陈希表示，接下来，中国需要尝试建立一套医疗分级诊疗方案，以确保高风险患者能够获得先进的医疗资源。

上周四，中国资深传染病专家之一张文宏对中国官方媒体表示，冠病感染者中99.5%的人可能不需要去医院，社区卫生服务中心的家庭医生，医院发热门诊的医生，通过电话、网络或者是当面问诊就能解决。文章发布后六小时内，相关话题在微博上获得了5.2亿的浏览量。

考虑到老年人缺乏天然免疫力且疫苗接种率较低，卫生官员上周重新推动疫苗接种，尤其是在老年人群中；他们还将老年人第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为三个月以上。

杭州一家冠病肺炎定点救治医院表示，该医院针对冠病的抢救药品有三个月的储备。“经过三年的战斗，医务人员都有丰富的经验，”杭州市西溪医院党委副书记黄劲松说。“我们有信心，能成功应对。”

一些专家认为最坏的情况可能不会发生，因为一些疫情防控措施并未取消。威斯康星大学麦迪逊分校的科学家易富贤说，即使中国完全放弃动态清零政策，许多习惯于戴口罩等日常预防措施的人将继续这样做，这可能会减少感染的情况。

尽管官方一再安抚，许多中国人仍然心情复杂。宾夕法尼亚大学研究中国冠病政策的Hongshen Zhu表示，中国的疫情防控措施很大程度上造福了那些与外界联系较少、设备欠缺的地方。

他说，重新开放则相反，疫情风险将从大城市蔓延到其他地方，受影响最严重的将是那些医疗资源较少、不太富裕的地方。

Zhu先生71岁的祖母住在中国中部安徽省的一个县级市，在过去三年只接受了两次核酸检测。Zhu先生说，他的祖母仍认为这种病毒是致命的，并反对最近的放松措施。

但Zhu表示，无论人们反对还是支持放松管控，都需要应对中国开放的“冷酷现实”。