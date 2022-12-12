中国与沙特的新时代互动 重点不会只有“石油人民币”

来源：香港01

作者：刘燕婷

当地时间12月8日，中国国家主席习近平在利雅德王宫同沙特王储兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）举行会谈。

习近平指出，沙特是阿拉伯世界和伊斯兰世界的重要一员，也是多极化世界的重要力量，是中国在中东地区的重要战略伙伴。中国愿助力沙特经济多元化发展，落实共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”对接，推动两国各领域合作取得更多成果。中方愿与沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作。

穆罕默德则表示，期待与中方将沙中全面战略伙伴关系提升至更高水平，并表示坚定支持一个中国原则，坚定支持中方维护自身主权、安全和领土完整，坚决反对任何外部势力以人权等名义干涉中国内政。沙方愿与中方扩大贸易与相互投资，欢迎更多中国企业参与沙特工业化进程，参加沙特重大基础设施建设和能源项目合作，加强在汽车、科技、化工、矿业等领域合作。

会后两国元首签署关于氢能和鼓励两国直接投资的谅解备忘录，并同意每两年在两国，轮流举行一次元首会晤，并将中沙高级别联合委员会牵头人级别提升至总理级。据沙特通讯社报道，沙特与中企华为同样签署了谅解备忘录，内容涉及云计算、在沙特城市建设高科技建筑群等。

早在习近平访问前，西媒便频频报道，“中沙可能改以人民币结算石油，冲击美元地位”。然从此次两国媒体披露文件与消息来看，美国的担忧并未发生，中沙虽谈及能源合作，却并未释出两国将采“石油人民币”（Petroyuan）的相关消息。但平心而论，去美元化与人民币国际化的长期趋势，不会因中沙此次谈判而改变或逆反；新时代的中沙合作亮点，重点也绝不仅有石油人民币。

从此次两国释出消息来看，中国与沙特未来的产经合作趋势有以下两大重点。第一，能源仍是两国合作主轴；第二，双方将落实2013年“一带一路”与2016年“2030愿景”的对接，强化双边投资、基础建设、专案项目、技术转移等场域的相关合作。

首先是能源合作，沙特是中国最大原油供应国，中国亦是沙特最大贸易伙伴和原油客户，以2021年数据为例，中国市场占沙特原油出口总量的27%，这一趋势应会持续发展；中国石化也是沙特阿美（Saudi Aramco）最大原油贸伙伴和陆上钻井承包商。但即便是能源场域，中沙近年合作也已不限原油贸易，而是开始朝混合项目推进。

以2016年正式投产的中阿合资延布炼厂为例，总投资额86亿美元中，沙特阿美公司拥有62.5%的股权，中石化拥有37.5%的股权，中方也引入自身管理系统、生产体系、专家团队。截至2021年底，延布炼厂已累计加工原油1.34亿吨，生产汽油2952万吨、柴油7995万吨；装置开工率、操作完好率等指标在所罗门绩效评价中，也位于中东、欧洲和亚太三大地区第一群组。对中石化与沙特阿美来说，延布炼厂的合作于双方开拓市场、建立合作规范皆有助益。

此次习近平亦在与沙特王储穆罕默德的会晤中提及，中方愿同沙方加强能源政策沟通协调、扩大原油贸易规模、加强勘探开发等合作。在长远未来内，能源贸易与混合项目合作，都会是中沙互动的重要轴心。

另在发展战略对接上，2016年沙特提出“2030愿景”后，中沙便成立高级联合委员会，推动“一带一路”倡议与“2030愿景”进行战略对接。例如2017年中沙签署的21项合作备忘录中，便不仅包括常规能源项目，更有太阳能、风能的基础建设，以及沙特“智慧城市”的建设计划。

于中沙两国而言，国家战略的对接符合双方需要。对中国来说，沙特位处欧亚非三洲枢纽的战略位置，又有庞大能源收入可调度，其政治精英也正推动国家经济转型计划，所需要的新能源技术、工业城规划、智慧城市建设项目等，皆可在“一带一路”计划下提供，对落实“一带一路”在阿拉伯、乃至中东地区的进展极有助益；对沙特来说，为加快国家经济多元发展，其也欢迎中国前来投资基础建设、制造业、旅游业等非石化产业，协助推动国家转型，布局后石油时代的经济软着陆。

此次双边会晤中，习近平便强调，中方愿同沙方深化产能和基础设施建设合作，推进中沙吉赞产业集聚区和重大基础设施项目建设，提升贸易、投资、金融合作水准，拓展电子商务、数位经济、清洁能源、高技术、航太研发等领域合作；穆罕默德亦表示，沙方正在努力实现“2030愿景”，愿同中方继续积极共建“一带一路”，扩大贸易与相互投资，让更多中国企业积极参与沙特工业化进程，参加沙特重大基础设施建设和能源项目合作，加强在汽车、科技、化工、矿业等领域合作。

简言之，新时代的中沙产经合作将以能源为主轴，国家战略对接为途径，向更多元的场域开拓。

而在政治场域，中沙靠近也体现了各种层次的大国博弈。

首先是外界盛传的“以石油结算人民币”，其虽未在此次中沙会谈后落地，却会是未来中国与沙特、乃至海合会国家合作的重点尝试方向之一。12月9日习近平出席中国-海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会、GCC）峰会时，便表示中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气，而中海双方应充分使用上海石油天然气交易中心的平台，展开油气贸易人民币结算。

不论此一倡议是否刻意针对美国、需要多久才能真正落地，其落实必然影响美元地位，且会深化海合会国家的疏美倾向，并让中国的国家影响力进一步提升，包括在沙特、海湾地区，以及国际能源市场。

第二是国家软实力的竞逐。西方长年以新疆议题狙击中国，用意之一便是影响中国与伊斯兰世界的往来。但从结果来看，此一叙事尽管能在民间舆论场产生涟漪，却无法全然主导政治精英的决策；另一方面中国持续输出自己的文化工程，希望建构有别于西方形塑的中国印象，亦在无形之中抵销了西方的部分砲火。

此次中沙会晤上，习近平特别提起，有100多名沙特中文学习者用中文向其致信，表达对中文的热爱，中方愿同沙方一道，推动两国中文教育合作取得更多成果；穆罕默德亦表示，希望中方继续支持沙方增强中文教育能力。12月9日的中海峰会上，习近平更称中国将同300所海合会国家大中小学合作开展中文教育，同海合会国家合作设立300个中文智慧教室，提供3000个“汉语桥”夏（冬）令营名额，建立中文学习测试中心和网络中文课堂。中文教育的落地，即是中阿翻译人才库的扩充，同时意味文化交流障碍的下降，以及耕耘国家形象的筹码增加。

第三是政治板块的变化位移。此次中沙约定，每两年轮流在两国举行一次元首会晤，揭示了双边关系的更上层楼：对沙特而言，其有意成为中国面向阿拉伯世界的最重要合作伙伴；对中国来说，其希望借由强化与沙特的战略协作，取得海合会六国的整体信任，并畅通与整体阿拉伯世界的合作沟通。

而由聚焦欧亚秩序的视野出发，沙特始终有意加入上海合作组织（简称上合组织），此次穆罕默德亦向习近平表示，感谢中方支援沙特成为上合组织对话伙伴。如今上合正在淡化原有的反恐色彩，朝着中俄主导的欧亚大陆区域组织转型，沙特若能加入，便象征海合会、阿拉伯世界与欧亚心脏的键结，对于“东升西降”的时代趋势而言，无疑会是一大新注脚。

整体来说，以人民币结算油气确是未来的可能亮点，但新时代的中沙关系，远不仅于此。