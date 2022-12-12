中国或将迎来极端波动的2023年

来源：彭博社

中国证券监管机构今年1月份誓言要严防市场“大上大下”时，很少有人能预测到今年会是近期记忆中最动荡的一年。

本季度情势更加戏剧性，为2023年更多的动荡埋下伏笔。

离岸人民币的波动性接近历史最高水平。中国政府债务违约的保险成本一直处于多年高位。

市场共识虽然认定，中国资产将在未来12个月内上涨，但导致市场情绪极端转变的催化剂仍然无处不在：退出动态清零后，中国或面临感染病例激增的风险，还有房地产危机挥之不去，以及永远有令人意外之举的监管文化。此外，中美关系依然紧张，国内外经济前景充满不确定性。

去年这个时候押注中国市场上涨的交易员受创后又回来了。但他们变得谨慎得多。

Schroder Investment Management负责亚洲多资产投资的Keiko Kondo说，这不会是单向的平稳旅程。投资者情绪仍然相当脆弱，大家最不乐见的就是波动太大。这就是其没有全面超配香港和中国内地股票的原因。

作为香港股市恐惧晴雨表的国企指数波动指数今年上涨50%，即使自10月高点下滑之后，仍然远高于过去十年的平均水平。尽管所有全球市场都出现波动，但美股的VIX指数涨幅小得多，自2022年初以来上涨33%。

Union Bancaire Privee亚洲股票研究主管Kieran Calder在彭博电视台表示，2023年不是容易的一年。其对中国重新开放持谨慎乐观态度。最大的变动因素是中国走出疫情的方式和速度。

中国据悉讨论将2023年GDP增长目标设在5%左右之际，多头也在搜集北京重新以经济为重的证据。实现这一目标可能需要良好地执行退出清零政策，和取消房地产市场的进一步去杠杆化——这两项政策近两年来一直压低中国资产的估值。

