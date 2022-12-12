“祝福”赖清德选党魁 解读蔡英文弦外之音

来源：联合报

台湾副总统赖清德参选民进党主席的起手式很特别，确诊闭关隔天就在脸书以191字简洁宣布向总统蔡英文报告参选党主席；蔡英文的回应也很微妙，她仅透过总统府发言人表达141字献上“祝福”，比赖更简短有力。

两人貌似礼尚往来，一来一往暗藏机锋，“赖神”变省字一哥，因为已箭在弦上，“小英”则化身省话一姐，连脸书都对赖参选只字不提。行政院长苏贞昌送给赖7字：“有利有弊要深思”，一切尽在不言中。

赖清德8日先透过脸书宣布，他已向总统报告，决定参与民进党主席补选。总统府发言人张惇涵当天回应表示，“日前，总统有找赖副总统商谈选后政经局势，而副总统有致电总统，向总统表达他参选民进党主席的意愿。总统表达祝福之意。总统并向副总统表达，她既然已经不兼任党主席，对于党务她不会主导，但只要对民进党好的事，她会协助。而民进党是执政党，执政团队要团结一致，更努力做事回应人民期待，是当前要务。”

“蔡赖配”被外界视为经过算计的政治组合，两人曾是2019年党内总统初选竞争者，当年英系痛斥赖清德参选总统是“突袭”，赖清德也公开回呛“请蔡英文总统要求她的网军停止攻击我”，两派形同水火，心结难解；初选结束后，两人的龃龉不了了之，最后还搭档参选2020总统大选拿下817万高票。

赖清德担任副手两年多，不仅多次代表蔡英文总统出使外地，在台湾也并肩经历大小战役，就算没有功劳也有苦劳。前总统陈水扁卸任时曾赐予副手吕秀莲“最佳辅佐”4字，但如今赖清德徐图大位，蔡总统不要说溢美之词，甚至看不见一句肯定、称赞，或许蔡想在请辞党魁后，保持中立高度。

不过，九合一大选期间，蔡英文以总统之姿帮所有民进党籍候选人拉票，极尽夸赞之能事，无视元首行政中立的质疑；如今赖清德在党内逐渐定于一尊，连桃园市长郑文灿都不讳言，“党主席补选只会有赖清德一组候选人”，蔡英文也仅吝于给予“祝福”，所谓交浅不言深，令人玩味。

除了简短祝福，蔡英文还特别强调，“既然已经不兼任党主席，她不会主导党务”。赖清德下周登记参选党主席后，接下来12月18日嘉义市长选举、明年1月8日台北市立委补选无疑是“赖准主席”的辅选责任额，因为“蔡前主席”已经声明不主导党务；如果连胜当然是赖清德上任前的好采头，如果连败虽可推给“前朝”，毕竟民进党明年1月15日才改选新任党魁，但一来再挫民进党士气，赖辅选失灵也会被记上一笔。

党务最棘手的问题是，民进党最大尾的“黑道中常委”。过去在台南市长任内，“赖市长”曾抵制当时议长李全教，创下232天不进议会备询的纪录；如今面对英系中常委黄承国的黑道质疑，各界都等着看，“赖主席”会采取什么霹雳手段吗？

对于赖拼党魁，蔡总统特别强调，“民进党是执政党，执政团队要团结一致”。弦外之音是，执政团队是总统领政、不是以党领政，老大是蔡总统、不是赖主席，就算赖清德日后要拼总统，那也是2024的事，现在要做事还是要靠行政团队；换言之，赖系可以入主选举机器，但英系不可能放掉行政权。只要是对民进党好的事，蔡总统表示会协助，但若是对民进党“不好的事”，蔡英文没有说明，似乎埋了一个伏笔。

难怪苏贞昌对赖选党魁总结一句“有利有弊”，只能意会，难以言传。