民众党若只是“柯党”，格局便止于此

来源：台湾《联合报》

联合报社论

这次选举，高虹安在腹背受敌中赢得新竹市长，帮民众党夺下一席，诚属不易。但民众党在全台议员选举中提名86人，只当选14席，仅占总得票率4%，并不是漂亮的数字。在此氛围下，台北市长柯文哲近日以一人参选之姿，获得3780票连任民众党主席，也就未引起太多注目。甚至有人断言，柯文哲2024年参不参选总统，都已不足撼动大局。

这个结论也许下得太快，仅凭一次选举结果就说民众党无足轻重，未必公允。但柯文哲自己对选举结果显然也不满意，自认“八年政绩未获肯定”，导致黄珊珊未能当选。选后不久，即发生民众党员陆续“退群”现象，显示不少人对党感到失望。可见，未来民众党要如何擦亮这块政党招牌，仍有待一番努力。

二十多年来，民众对“蓝绿恶斗”渐感厌烦，因此提供了第三势力发展的空间。过去的新党、亲民党、台联，近年的时代力量、民众党，皆因此而发。这次选举，不少民众就是在讨厌蓝绿的情况下，把票投给民众党；然而，此一激情并不如想像中强烈。相形之下，受太阳花学运催生的时代力量，在历经内斗、腐败、退党等事件后，这次得票率仅0.62%，全台仅六人当选议员，已出现泡沫化倾向。时代力量的快速衰退，是民众党的一大殷鉴，我们不希望几年后的民众党也落得如此。

民众党主要的问题有二：其一，尽管有各路英豪主动投靠，但它的运作在基本上仍是个“一人政党”，也就是“柯党”，并未形成有效的政党经营运作模式。其二，民众党虽标榜“白色”，是超乎蓝绿色块，但它的白色特质并不清楚；至少在理念上，“白”为何物，从未说明清楚，难道只是蓝绿的“溢出物”吗？如果是指蓝绿的“中间地带”，但它对蓝绿的差异又缺乏清楚的区辨，也因此，“白”只是个印象式概念，全看柯文哲的口才如何发挥。

这两个问题，其实陈陈相因。这从柯文哲马上就要卸任台北市长，他却未受到台北市民的感念或肯定，可见一斑。柯文哲刚当选市长时，高举矛头对准五大弊案，风风火火；但八年之后，这些打弊却无疾而终，或流为笑柄。最明显的例子是大巨蛋，他当年将此案炒得火热，赢得最多网络声量；他却忘了，市长的责任不该只是“打弊”，而是要“解决问题”。等到他意识到这点，昔日自己射出去的箭，却绕回来插在自己身上，由不得他从容下桩。八年的巨蛋卡关，人们早已失去对它的期盼；此时，柯文哲再感慨卸任前无法主持大巨蛋开幕，要说给谁听？

这个恶因，要从当年柯文哲靠民进党“暗助”当选市长算起，即使后来他努力摆脱绿营“侧翼”的枷锁，却因为自己的“墨绿”本色，使民众党的定位始终暧昧。持平而论，柯文哲近几年在牵制、戳破、对抗民进党方面确实表现亮眼，他的快速应对、言语犀利、一针见血，均非因应迟缓的国民党所能比拟。但作为市长，他为首都提供的建树其实不多，甚至让人感觉到城市在退步；他当年力推的i-voting已消失在人间，社子岛开发的宏愿则和大巨蛋一样在牛步中黯淡。

如果做不了一个被感念的市长，柯文哲要想当一名受尊重的总统，便渺无可能。然而，这并不代表柯文哲或民众党无法在政治上发挥积极作用。柯文哲必须想好民众党“白”的定位为何，想清楚自己主席的领导角色。若仍困守“一人政党”格局，下次选举，民众党也许会飘移至选民的目光之外。