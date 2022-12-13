来源：联合早报网

作者：陈长文

地方选举后，台湾副总统赖清德2024的主要对手纷纷落马，蔡英文也正式“跛脚”，无力扶植属意的接班人选。赖清德自称是“务实台独工作者”，他会不会是台湾未来的泽连斯基，乃至于莫那鲁道？应该要有让人民安心的论述。

赖清德在民进党内，算是就事论事。他在台南市长任内争取两岸直航；行政院长时承认“以空污为标准，核电是最好能源”；甚至曾经提出“亲中爱台”主张，颠覆外界对民进党的看法。蔡总统的“台独”是嘴巴上的，所以她大胆抗中呛中，因为并不打算真的越过红线；而赖清德是真想要推动台独，反而小心翼翼的与北京互动，不会刻意触怒北京。

但若赖清德这位“务实的台独工作者”得到领导人的权力，他是否会真的落实台独，让台湾变成现在的乌克兰，就值得深思。“台独”与“务实”是矛盾的；“台湾早已在事实上独立”，那么赖清德所说的台独，就自然是“法理台独”，是要让台湾在法理上与对岸互不隶属，是要让台湾自外于“中国”（包括中华民国？），这必然让北京当局下不了台阶。

赖清德准主席以及未来的准总统候选人，至少有两个议题需要表态。

首先，对岸以“注册讯息不完整”为由，暂停台湾的水产、饮料进口，笔者相信“注册讯息不完整”是真的，但若两岸关系良好，这都可以沟通解决，不需要走到“禁止进口”这一步，至少会保留预警的时间。

也有台商分析，大陆禁止进口，是因为注册资料填写“台湾”，而非“中国台湾”。近日新闻报道，蔡英文其实是允许国营事业去对岸申请专利而接受“中国台湾”，那么民间厂商更没有不行的道理。但根据大陆的注册新制，需由卫福部食药署统一负责注册，也就是很可能食药署不愿标明“中国台湾”，才导致水产品遭禁。倘若此原因属实，赖清德应该要清楚表态，政府对于“中国台湾”应持何种立场。

民进党的“非核家园”也到了不能不调整的地步。如今全世界都在重新拥抱核能，虽然其他国家，例如美国也尚未找到核废料的最终处置场所，但不妨碍他们使用核电；那为什么民进党把核能视为毒蛇猛兽；是拜登错了，还是民进党不对？

民进党的“非核家园”已经变成自相矛盾、孤立无援；对核电的种种否定，都像是对美国、日本、欧盟的一巴掌；这也是未来的赖清德主席，必须要“务实”处理的。

民进党为了国营事业的商业利益可以接受“中国台湾”，那么为了台湾的和平，当然也应该做出妥协，例如接受“九二共识”。回想马政府时代，为两岸交流留下许多基础；冠病疫情暴发，台湾的医疗专家能够在第一时间到武汉了解疫情，是因为《海峡两岸医药卫生合作协议》；两岸能够互相遣返罪犯，是因为《共同打击犯罪及司法互助协议》；包括食品的互相进口，也早有《农产品检疫检验合作协议》留下了沟通机制。

两岸协议的基础是“九二共识”，蔡英文光是口头抗中，就让交流互信机制濒临瓦解，何况是真正想要推动台独的赖清德？台湾需要的下一位总统，是更务实，而不是更躁进；是更和平，而不是更挑衅。泽连斯基让人尊敬，莫那鲁道让人追思，但是爱好和平不要战争的台湾人民，不会希望这样的人担任总统，望赖清德三思。