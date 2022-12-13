通关消息纷至沓来 陆港两地民心所盼

来源：星岛日报

星岛日报社论

大陆推出“新十条”防疫优化措施后，松绑动作一浪接一浪，而放宽入境限制消息频传，令人憧憬大陆与香港短期内恢复通关终现曙光。通关是陆港两地民众的共同愿望，两地政府宜尽早洽商，并做好相关准备和防疫安排，一旦通关日期落实，可有序稳步推进。

近日坊间频频传出不同版本的通关消息，有报道指大陆可能在春节前启动大规模免隔离旅行试点计划，但旅客可能须接受三天医学监测，亦有立法会议员引述消息说，大陆有机会先对公务和商务开关。大陆社媒更言之凿凿大谈放宽入境检疫时间表，指深圳已将入境隔离期由“5+3”（五天集中隔离，另加三天居家隔离）改为“5+0”，下周一再放宽至“2+3”，到下月九日进一步放宽至“0+3”。

大陆防疫急松绑通关露曙光

通关消息争相被转发和广传，反映两地民众热切期盼能早日实现。对香港市民来说，爆疫近三年，虽然与大陆一河之隔，却有咫尺天涯之苦，因大陆实施相对严苛的防疫政策，每天设入境限额，检疫安排即使由最初“14+7”缩短至现在“5+3”，不少人仍慨叹回大陆公干、视察业务和探亲的时间成本高昂，希望能早日恢复免检疫通关。在目前大陆正大幅松绑防疫措施之际，突传出在新春前大规模免检疫通关，相信很多都视为好消息，让他们可趁长假期回乡探亲，与阔别三年的亲友团圆过节。大陆近日一下子大幅放宽防疫措施，不少人担心确诊个案短期会爆升，希望能来港“避疫”。

大陆加快放宽入境限制，有通关之说，即使不尽不实，市民亦不敢不信，因大陆防疫松绑步子迈得又急又快，还比香港走得更前、更大胆。例如继“新十条”允许无症状或轻症者居家隔离，取消一般场所扫健康码规定后，疫下专责追踪民众七天行程的“通信行程卡”今天起全面停止服务，意味入境检疫进一步松绑，因入境旅客坐完五天“疫监”后，原先要居家隔离三天，但随着取消“通信行程卡”，当局已无法有效监察旅客是否居家隔离，令“5+3”名存实亡，变相偷步实施“5+0”。

此外，乌灯黑火逾两年的罗湖和福田口岸大楼，近日再次亮灯，而且有工作人员在联检大楼内进行大规模清洁和消毒，检查闲置多时的电脑系统，均是通关的先兆。事实上，大陆官媒近日不但不再提“动态清零”，连“外防输入，内防反弹”也不挂在嘴边，反映防疫政策大转向，先是调整大陆防疫措施，下一步则是开放边境，而通关并不限于香港，可能同步与外国通关。中国驻美大使秦刚日前指，疫情为很多旅客带来很大不便，中国正在根据形势重新调整国际旅行等应对措施，相信不久将会放宽入境限制。

澳门政府昨天起规定，除进入政府、医疗、社福机构和中小学幼稚园要出示健康码外，其余场所不用再扫码，明天起更容许确诊者家居隔离，并会根据疫情发展推进与香港免检疫通关，显示其紧随大陆调整防疫措施，至于何时与香港通关相信要看大陆何时有决定。

宜做好宣传免挤兑医疗系统

不过，通关消息众说纷纭，市民也不敢尽信，因专家指大陆疫情在未来一个月进入爆发期，过快放宽防疫措施可能令确诊和死亡数字急升，医疗系统未必应付得来，令通关时间可能出现变数。因此，大陆当前首务是加强宣传教育，让民众对冠病病毒毒性减弱有正确认识，一旦周边有很多人染疫也不会慌张，懂得进行网诊而不是涌往医疗机构，以免令医疗系统瘫痪。当局亦要时刻关注重症和死亡数字，若发现数字偏高，须适时调整和采取压抑措施，而港府亦可以过来人身份，向大陆提供宝贵经验和支援，只要处理得好，将有助恢复两地通关。

通关是大陆和香港民心所向，两地政府须为此创造适切条件，统一检疫标准、设定通关路线图，稳步有序推进，才能恢复人员、资金交流活动，引进人才和活水，加快疫后经济复苏。