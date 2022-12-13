来源：香港01

01评论编辑室

大陆“新十条”放宽防疫政策，香港入境者的快速抗原测试减少至五天，与广东省的跨境货车司机可以“点对点”提货或交货。政策接二连三出台，社会普遍期待复常。但这不是抗疫之路的结束，而是进入新阶段，是另一场仗的开始。

大陆自从放宽核酸检测的要求后，确诊病例及无症状感染的数字显著下跌。但众所周知，这是因为快速测试的阳性患者未必上报，实际感染人数必然更多。在香港，个案数字亦持续上升。周日（11日）新增逾1.4万人确诊，近3800人仍在公立医院留医。

保护医疗体系 减少死亡个案

虽说病毒的致病性已经大为减弱，但对医疗体系造成的负荷仍然不容小觑，公立急症医院内科病床整体住用率已经高达101%。而且确诊病人离世的个案不少，过去一星期近160宗，主要是70岁以上长者。在死亡个案数字背后，是一星期近160个家庭失去至亲。故此在放宽措施、走向复常的新阶段，我们必须同步减低医院负荷，以及防范死亡个案。

首先，公立医院超负荷的问题，已为人诟病已久。试想若是流感，许多人也会到私人诊所看症，而非到公立医院求诊。早前港大及中大医学院的研究指出口服药能大幅度减少死亡率时，亦曾建议更积极转介病人至指定诊所或私家医生，以处方药物作治疗方案，也是针对私营医疗体系的参与率。更何况冠病口服抗病毒药物，根据医院管理局的指引，私家医生并不会向病人收取费用，诊症成本理应是市民可以负担的。

随着措施放宽，个案增加，政府有必要确保口服药供应充足。而且香港开始有人抢购止痛、退烧药，当局除了呼吁市民毋须囤积之外，亦要确保药物供应充足及分配有效。

就重症及长者感染个案而言，虽然目前的隔离及检疫安排已较以往宽松，但毕竟70岁以上及长期病患者的死亡率较高，当局有必要确保两者个案得到有效隔离。除了保留足够的社区隔离设施，让有需要者可入住隔离，免传播予高危同住家人，当局亦可设立判断机制，对家中有老年人、长期病患者的个案，作出更有力度的隔离建议。

比起香港这几个月，大陆近日的放宽来得更急。大陆知名传染病专家张文宏虽然指出，免疫力正常的人只要“找点退烧药吃吃，睡一觉，多喝点水，吃点维生素C就扛过去了”。这个说法不是没有道理，但当传染个案大量增加的时候，抗疫的关键就在于如何迅速处理恶化成重症的个案，以及针对保护免疫力弱的群体。故此在放宽防疫的同时，大陆亦推出多项新政，例如上海急诊开辟缓冲区域，划分核酸阳性、阴性诊疗等不同个案及作出分流；北京面对连花清瘟等感冒药卖断的情况，亦积极补货。

由时间换取空间 到空间换取时间

目前随着放宽而来的一轮疫情高峰，正正反映了香港以及大陆过去一段长时间采取动态清零的严谨政策，可以说是以时间换取空间。在严格防控疫情的期间，包括安排民众广泛接种冠病疫苗，提高医院分流及承载能力，为口服药等各种治疗方案做好准备。这段时间的预备功夫做得愈多，现在能够放宽措施、承受个案升幅的空间愈大；反之亦然。

而随着冠病病毒的特性变化、抗疫策略的调整，现在又进入了新阶段。在此阶段，我们是要以空间换取时间。空间，指的是个案分流的能力、医疗体系的承受能力、社会防重症的屏障；时间，则是指减慢个案增幅，避免医疗体系短时间内崩溃，控制疫情在缓慢增幅的程度，甚至早日掉头回落。

故此，这毫无疑问不是抗疫的结束，而是抗疫之路拐了弯，是另一场仗的开始。面对新一场仗，社会可能要一段时间适应。政府必须有领导力，带领社会进入另一种模式——绝对不是躺平，也不是任由疫症传播，任由老人家离世。