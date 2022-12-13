迅速松绑防疫措施 中国经济不确定性激增

来源：美国之音

作者：杰西

随着中国放松冠病清零政策并转向重新开放，中国最高领导层正将政策重点放回经济增长。预计，这也是本周召开的年度中央经济工作会议讨论的重点。经济专家表示，当前中国经济增长前景不确定性高涨，经济复苏步伐将主要取决于开放的速度和顺利程度。

2022年的中共中央经济工作会议将与这个星期四召开。届时新一届经济领导层将聚集在一起，讨论明年的经济重点和国内生产总值（GDP）增长目标。

市场密切关注这次经济会议，希望官方将制定更多财政和货币支持计划。中国正面临前所未有的经济挑战，过去三年的冠病清零政策严重打击了消费、投资和市场经营秩序，经济面临内需不足和外需走弱的双层冲击。

高盛集团的经济学家最近指出，中国在完全摆脱冠病清零政策之前还有一段路要走，中国经济增长在未来六个月可能仍然疲软。

“世界上人口最多的国家和第二大经济体在近三年的冠病清零政策之后重新开放的道路可能不会很简单，”高盛集团中国经济学家闪辉在一份报告中写道。“病例增加，一些地区放宽了政策，冬季流感季节，以及即将到来的农历新年-通常有数亿人出行，这些因素结合在一起，使得我们很难预测未来几个月的病例、冠病限制和流动性可能如何演变。”

重点转向经济增长

中国官方政策方向正在转向经济增长。据中国官媒新华社报道，上周举行的中央政治局会议提出明年要更好统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济整体好转，大力提振市场信心。

本月早些时候，中国进一步放开了冠病防疫措施，政府发布的“新十条”未再提及坚持冠病清零，首次明确具备条件的感染者可居家隔离，要求不得采取各种形式的临时封控，并放松了对人员跨地区流动的限制。虽然不少人认为，中国放开疫情管控是舆论压力的结果，但是也有人认为，来自经济的压力或许是一个更深层更关键的因素。

华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)经济项目高级研究员杰拉德·迪皮波(Gerard DiPippo)表示，基于政治局会议释放的信号，中国政府的重点正在从疫情防控转向经济增长。

迪皮波告诉美国之音：“我认为（中央经济工作）会议的重点是经济稳定和复苏，特别是在冠病疫情的背景下。工作会议通常基于12月举行的政治局会议上。政治局会议已经举行，并提供了大概的议程。”

智库大西洋理事会地缘经济中心副主任尼尔斯·格雷厄姆（Niels Graham）也对美国之音表示：“中央经济工作会议可能会强调对经济增长的额外支持，不再强调中国的冠病清零目标，同时加强坚持中共新的 ‘科学精准 ’的冠病控制，也就是，上周宣布的10项措施。”

随着全国范围内爆发冠病疫情，中国经济在11月进一步放缓。官方数据显示，中国制造业采购经理指数（PMI）从10月的49.2%下降至48%，位于50%以下的收缩区间。服务业和建筑业的商务活动指数也在11月延续跌势。

中国经济在今年前三个季度仅增长3%，几乎不可能实现5.5%的官方预期年增速目标。据彭博社上周援引知情人士报道称，中国官方正在讨论将2023年的经济增长目标设定在5%左右，因为中国政府正在转向支持复苏。

高盛预计明年中国经济的增长率为4.5%；摩根大通预测明年中国经济的增长率为4%，该机构表示，正密切关注中国何时正式降低冠病的风险等级，以及跨区域旅行是否会在1月底的中国农历新年前后恢复正常。

国际货币基金组织（IMF）在10月将明年中国经济增速下调至4.6%。IMF第一副总裁戈皮纳特(Gita Gopinath)上周在《华尔街日报》的一个活动上表示，将在明年1月进一步下调预测，她援引了中国冠病重新开放后的艰难道路，疫苗接种率低，生产率增长乏力，以及劳动力减少等挑战。

美国外交关系委员会资深研究员布拉德·塞瑟（Brad Setser）认为，由于今年的基数低，中国很可能会继续设定5%左右的增长目标，但经济增长仍然存在长期挑战。

塞瑟告诉美国之音：“明年的增长也许会更容易一些，因为今年的疲软为明年的反弹创造了更大的空间。但是有非常重大的长期挑战继续令中国经济承压，压制着中国恢复到2020年前的那种增长。”

不确定性激增

经济学家表示，当前中国经济增长的不确定性增加，复苏的速度主要取决于开放的步伐以及从疫情中走出的顺利程度。

法国外贸银行亚太区首席经济学家艾莉西亚·埃雷罗(Alicia Garcia Herrero)在一份报告中写道：“开放的速度是关键，因为流动性与中国的消费和经济活动密切相关。”

该行的研究预计，在2022年，由于冠病疫情限制导致的流动性下降导致中国GDP增长减少2.5个百分点。

由于政府突然削减冠病限制措施，中国各地在短时间内迎来新增病例爆发潮。据中国的卫生官员估计，中国80%-90%的人最终会经历感染。尽管中国大多数人都接种了疫苗，但中国国产疫苗使用的是一种相对落后的技术，与发达国家的疫苗相比，有效率不足。

感染潮可能使大批劳动力患病，并引发医疗挤兑。一些居民为了减少感染的风险，选择减少出行活动，这对消费的迅速恢复造成负面影响。

荷兰国际集团(ING)大中华区经济学家彭蔼娆(Iris Pang)在一份报告中写道：“即使放宽了冠病措施，大量的病例也会对零售和生产产生不利影响，因为居民很可能在早期对去拥挤的地方持谨慎态度。” 她预计，与冠病相关的下行风险将至少持续到明年第一季度。

经济研究机构凯投宏观(Capital Economics)的经济学家认为，在全面放开之前，中国官员希望至少有90%的中国老年人注射三针冠病疫苗，这至少需要四个月的时间，意味着中国完全退出冠病限制措施的时间将在明年年中左右。

由于经济疲软，失业率上升，中国居民的消费意愿处于低位。西方国家在疫情期间通过发放支票向家庭提供援助，支撑了消费，但在中国，除了一些地方发放消费券，中国政府更依赖基础设施和产业补贴等更传统的经济刺激手段。

目前看来，就算居民想消费，一些熟悉的经营场所也已大量消失，餐馆、购物中心、娱乐场所和旅游业在过去三年受到疫情的强烈冲击。

据中国餐饮媒体红餐网的报道，今年截至11月底，中国餐饮相关企业工注销吊销近50万家，仅上半年统计到的数据就超过了2020年全年。报道称，冬季是餐饮的传统淡季，预计年底将爆发新一轮关店潮。

报道指出，自疫情2020年爆发以来， “很多企业老板卖房、卖车、借贷，基本都是负债硬撑着 ，期望今年市场能有所好转。 结果今年以来，各地疫情仍持续反复，消费力也明显下降，市场回升大不如预期。至此，大批中小企业终于不堪重负，含泪出局。 ”

中国经济还受到全球经济放缓对中国出口产品需求减弱的冲击。官方数据显示，中国11月出口和进口分别同比收缩8.7%和10.6%；中国对集成电路的进口继续下降，表明各国对中国制造的电子产品需求的冷却。

疫情封控松动有助于改善在华外企的经营环境，但他们指出，中央政府未给予地方政府足够准备时间，导致各地贯彻落实缺乏一致性。

中国欧盟商会在一份声明中写道：“政策实施的不一致在广大公众中造成了很大的不确定性，并导致商业信心大幅下降。”

长期来看，中国的房地产危机持续对增长造成压力。房地产市场一直是中国经济的主要驱动力，当前房产销售和价格急剧下降，一些资金紧张的房地产商出现“烂尾”，促使购房者拒绝偿还贷款，可能会导致居民远离房地产预售，进一步增加房企的现金流压力。

尽管当局最近加强了对房地产行业的支持力度，但经济的衰退和信心的缺乏导致房地产市场持续低迷，土地收入减少令地方政府财政承压，此前冠病防疫措施产生的大量支出已经削弱了地方政府的经济投入能力。

塞瑟说：“房地产和房地产投资在未来推动中国经济发展方面的作用会越来越小，需要寻找其他的增长来源，而找到这些替代性的增长来源可能会相当困难。”