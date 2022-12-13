来源：中时电子报

主笔室快评

2024台湾总统大选开始热身，民进党主席补选12日起领表，副总统赖清德已“定于一尊”，民进党很快就会整合并枪口对外。反观国民党“朱侯心结”渐浮出台面，侯友宜不会主动参选，党内则盛传“百日卡侯”计划，党主席朱立伦如果还想圆总统梦而大玩初选游戏，将成为“吴敦义第二”。

民进党最近乍看掉进败选泥淖，实则派系利益快速整合中，未来掌舵党务系统的赖清德，不论是否获“蔡苏体制”真心支持，以民进党的特质，派系间很快就会达成最大公约数，赖率先亮剑的目标就是抢先机拼大位。

朱立伦曾承诺2024总统大选一定推最强人选，但从没公开表示他不选，外界则流传朱曾暗示侯友宜，九合一如选得不错他就不排除参选2024；甚至公开承诺县市长目标16席、6都过半，达不到就下台负责。结果国民党拿下13席县市长、6都拿下4都，没有达成16席目标理应下台，但因北基桃胜选也就不以为意。

朱立伦也因赢回北基桃沾沾自喜，最近频频在各县市举办感恩茶会，漠视九合一蓝营蒸发40万票，比绿营流失15万票还多。从没放弃大位梦想的朱立伦如果因九合一胜选动心起念，在春节后启动初选卡侯，让刚连任的侯友宜左右为难，那恐怕会引发党内反弹。

朱立伦的总统梦在2016年“淡水阿嬷”梦呓中已破碎，过程中不只引爆“换柱风暴”，还惨输蔡英文多达308万票，导致国民党迄今难翻身。2024总统大选国民党目前以侯友宜的民调最高，而朱立伦都敬陪末座，如果朱还想阿嬷上身大玩初选游戏，势必成为“吴敦义第二”，留下臭名。