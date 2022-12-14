中国施展连横之术拉拢韩国 以打破美国的芯片合纵联盟

来源：彭博社

作者：Rebecca Choong Wilkins

在华盛顿加紧限制中国获得先进半导体技术之际，中国表示愿与韩国建立更好的双边关系，以拉拢这个美国的关键盟友和重要的芯片生产国。

根据中国外交部的公告，中国外长王毅周一同韩国外长朴振举行视频会晤，表示“中方愿同韩方坚持睦邻友好大方向，加强战略沟通，聚焦合作共赢，推动中韩关系健康稳定发展，保障产供链安全畅通，维护国际自由贸易体系，加强在区域和全球性问题上的协调合作。”

虽然公告没有提及中韩在芯片方面建立伙伴关系，但王毅批评美国的《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》明显损害包括中韩在内各国正当权益，证明美国是“国际规则的破坏者，而不是建设者”。

这些言论暗示，中国担心拜登政府对中国科技抱负的遏制。彭博新闻社报道称，日本和荷兰原则上同意与美国一道加强对中国出口先进芯片制造设备的限制措施。

美国也一直在敦促韩国遵守出口管制。一个美国代表团本周正在访问韩国和日本，成员包括负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达。该代表团周日和周一在北京附近的廊坊会见了中国官员。

全球两大经济体之间的竞争加剧，令韩国左右为难：一个是其最大的安全盟友，一个是其最大的贸易伙伴。韩国通商交涉本部长安德根在10月份表示，韩国芯片生产商三星电子和SK海力士已获美国批准继续在中国运营，但仍然担心华盛顿广泛限制措施的影响。

周一，中国在WTO挑战美国的芯片限制措施，称这些限制威胁到全球供应链的稳定。美国负责亚太经合组织事务的高级官员默里周二接受彭博新闻社采访时试图淡化这一争端。

“WTO是就争端进行对话的地方，”默里说。“在WTO，我们也曾跟加拿大等最亲密的盟友有过争端。总会有贸易争端带到WTO。这就是它的作用。”

