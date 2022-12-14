重开速度快于预期 中国或迎来“大面积”冠病疫情

来源：彭博社

随着中国快速取消防疫限制，准备接受比部分专家预期速度更快的重新开放，中国表示其可能面临冠病感染病例的急剧上升。

作为中国顶尖冠病顾问之一的张文宏在财新周二发表的一篇评论文章文章中表示，动态清零政策的突然转向让许多人手足无措，中国将面对退出时一波大面积感染的挑战。他表示，结合海外一些国家和地区的经验，奥密克戎株的第一波疫情流行高峰感染人数较多，后期第二波、第三波的疫情反弹，将显著弱于第一波疫情高峰。

中国的防疫政策上周突然作出重大调整，几乎取消了所有防疫限制，只剩下严格的边境管制，成为实施近三年、将中国与世界其他地区隔绝开来的动态清零政策的最后一抹痕迹。

快速的重新开放出乎了许多中国观察人士的意料，引发了对这个世界第二大经济体前路可能坎坷的担忧。政府官员尚未出台措施，应对感染和死亡病例可能激增令医疗系统不可避免地遭到挤兑，尤其是在疫苗接种率较低的老年人之中。

“整个社会如果在很短的几个月时间内出现大量人员的感染，就医送药体系还会受到很大的影响，”张文宏在这篇同样发表在“华山传染”公众号上的文章中表示。他是华山医院感染科主任。和其他专家一样，他呼吁政府部门采取措施应对感染病例的增多，医院与社会药物提供系统要有提前的储备。

冬季威胁

除了速度，政策调整的时间也出乎了一些专家的意料。中国北方正迎来零度以下的冬季气温，这可能会加快冠病和其他呼吸系统疾病的传播。中国在提高老年人疫苗接种率方面进展甚微——80岁以上人群只有40%接种了加强针。

虽然中国在疫情期间建立了大量集中隔离设施，但官员们直到最近才表示要增加医院床位，尤其是ICU床位。

医疗系统已经有压力显现。许多害怕冠病病毒的居民涌入医院，并抢购药品。为了缓解人手紧缺问题，一些医院要求感染症状不重的医护人员继续到岗上班。

在北京，官方媒体呼吁冠病无症状感染者和轻症患者不要拨打急救热线，为急危重症患者留出急救热线通道。由于感染数量太大，北京的检测设备近乎崩溃，官方通报的确诊病例数与实际情况相去甚远。

“崎岖”的重开之路

高盛集团总裁John Waldron预言的“崎岖”重开之路已经有迹象显现。野村国际呼应了这一预测，认为中国将迎来一段困难时期，因为该国似乎没有为大规模的感染浪潮做好充分的准备。

彭博经济研究预测，重新开放的快速启动可能会让位于一个更加慎重的过程，特别是在医疗资源面临压力的情况下；可能要到2023年第二季度末才能完成结束动态清零的工作。

像张文宏这样的评论在中国媒体上越来越常见，中国庞大宣传机构关于疫情的语调日趋软化。

在过去三年的大部分时间里，中国官方媒体一直在宣传动态清零政策的成功，批评西方国家与病毒共存的做法。如今，他们走在了让中国14亿人口为感染病毒做好准备的最前沿。

疫情冲击

据北京广播电视台报道，中国疾病预防控制中心原副主任冯子健12月6日应清华大学邀请作专题报告时表示，当第一波大规模冲击达到最高峰时，人群中的感染率可能达到60%左右。

报道称，冯子健表示，针对早期毒株所生产的疫苗对奥密克戎感染的保护作用相对较小，之后可能需要进一步补打采用不同技术路线开发的含变异病毒的疫苗，不过可以明确的是，疫苗对于预防重症的作用非常可观。

中国老年人疫苗接种率低是卫生专家核心关切的一个问题，世界其他地区，特别是香港今年早些时候的经验表明，老年人尤其容易出现冠病重症和死亡。虽然国家卫健委越来越多地敦促老年人接种疫苗，但并没有强制要求护理院住户、员工和访客接种。

张文宏写道，符合条件的老年人应抓紧时间接种疫苗。

“若能延缓老年群体的整体感染时间曲线，哪怕仅仅延后1-2个月，整个社会的疫苗免疫屏障会更加坚固，”他写道。“在医疗资源度过第一波疫情高峰期，也会更充足与从容，护理院的老年群体发生疫情后的救治资源也会更加丰富。”