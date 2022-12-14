大陆对台经济施压剑指赖清德？

来源：联合新闻网

作者：曾志超

中国大陆是台湾最重要的出口市场，近日对岸却无预警地暂停台湾水产品进口，紧跟着金门高粱、台湾啤酒等也被列入，受影响产品年出口规模预估高达上百亿。

若观察其细节，可以看出这次大陆的作法已与过去有所不同，有必要对其背后意义进行探讨。北京当局本次对台实施的出口限制，具有以下几个特色:

首先、针对性：本次禁令主要源自于大陆去年四月公布的《进口食品境外生产企业注册管理规定》，已自2022年1月1日起实施。且该规范在实施前，陆方于2020年11月就向WTO技术性贸易障碍（TBT）委员会提交通报。大陆称许多台商被禁的原因，是输入食品企业注册讯息不完整。其相关注册内容相当繁复，不应只有台方企业的资讯不完备，却未听闻有其他国家的企业同时被禁，可见是针对台湾而来。

其次、全面性：大规模的封杀，其中以水产品最为严重，已登记的890个品项中，有889项列暂停进口，仅剩下一品项还能出口。12月9日台湾生产企业注册登记的28项中，又有11项遭暂停进口，其中就包括金门酒厂、金车股份、台湾烟酒等业者。不乏与大陆关系良好的企业，可谓是不分蓝绿，而且还有可能继续扩大。

此外、计划性：这波限制来得快，且范围庞大，应是有计划性地推动，并非临时起意，而是有计划的作法，与佩洛西来访时，所实施的三日大规模军演，如出一辙。

第四、深具耐性:选前民进党刻意操作抗中保台策略，过去都会立即激起中共剧烈反击，刚好达到绿营的目的。但是对岸这次并没有中计，对于台湾问题不急着出手，等待选举结束后才提出报复。

最后，保留弹性：纵然此次封杀的范畴相当大，惟保有一定的弹性，如水产品还留有一家企业不在禁止之列。对外宣示只要具备一定的条件，大陆仍可放行，至于是那些条件?官方也不明说，容留未来一定的操作弹性空间。

综上分析，北京当局的两岸政策已有自己的步骤，不会完全随着民进党或是美国等动作起舞，做法愈来愈细致，施压的力道不断加重，对台湾经济风险日益提升。

值得注意的是，因蒋万安选前请辞，即将于明年1月8日举行中山、北松山选区立委补选投票，对岸在此时实施禁令或许不是最佳时机。本文以为，极有可能此举系冲着赖清德而来。

原本大家预估民进党九合一选举大败后，有可能引发党内恶斗。不料选后不久郑文灿的硕士论文就被台大撤销，导致赖清德的最大竞争对手-英系郑文灿提前出局。郑已公开表示，全力支持赖清德参选党主席，与2024总统大位。至此民进党的内斗已排解大半，几乎确定由赖清德主导的格局。

现任的蔡英文总统，纵然不断地在灰色地带游走，但并未直接踩及台独红线；反观，以“务实的台独工作者”自居，并明确表示“不管担任哪个职务都不会改变”的赖清德，已直接碰触中共敏感神经，不排除大陆这次就是借机警告赖。

纵然赖清德已多次试图解释，如“台们已经是主权独立国家，名字叫中华民国，不会另行宣布台湾独立”；“台独其实是指台湾不属于中国的一部分。”但种种说法恐无法降低陆方甚至是美方的疑虑。即使赖顺利当选，大陆的施压都不会缓解，并威胁台海和平。

无怪乎，美国会想尽各种办法，让台积电赴美设厂!

作者是中华经济与金融协会副秘书长

