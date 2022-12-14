拜登唱全球化挽歌，台湾如何应战？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台积电美厂首部机台风光进厂，美国总统拜登亲临致辞称，“美国制造回来了”；台积电创办人张忠谋则说，“全球化几乎已死，自由贸易几乎已死”。两人的谈话互为表里，又像机锋相向。在拜登得意展示台上“美国制造的未来”的旗帜时，但对“贸易立国”的台湾而言，要如何因应“去全球化”的挑战，则非轻松的事。

地缘政治正在消灭全球化，拜登高呼“美国制造回来了”，其实也为全球化唱起挽歌。全球化的比较利益，不再以资本流动与生产布局为依归，而是地缘政治牵动供应链神经。台积电长期受益于全球分工的结构效益，张忠谋过去对在美设厂以成本太高而持反对意见；但台积电美厂上机，他改口说“新梦想终于实现”。或许这是外交客套话，但当全球化遭遇地缘政治的逆风，形势也由不得他了。

美国曾是全球化最有力的推动者，也曾试图藉自由贸易撬开中国大门，把大陆纳入全球贸易体系。但特朗普率先鼓吹保护主义，指控美国企业出走，让外国工业致富，导致美国工人失业，中产阶级的财富被夺。他的“美国优先”号角，吹起全球化的最大逆流。继任的拜登延续这股逆流，并趁着俄乌战争，将贸易断链政策扩及俄国与欧洲，把自由贸易之帆吹得七零八落。

讽刺的是，中国大陆这时却开始捍卫全球化。习近平认为，反全球化的呼声反映了经济全球化进程的不足，各国不能把全球化一棍子打死，而是要适应和引导好全球化以消解其负面影响。走到这步田地，资本主义的美国打压全球化，社会主义的中国则捍卫全球化，如此的角色错乱，实是历史发展的讽刺。

从特朗普的“美国优先”，到拜登的“美国制造”，美国不断强行更改全球贸易规则。对抗中国的需要，强化了反全球化的力道；美中贸易战延伸到科技战，让全球化奄奄一息。与此同时，冠病疫情肆虐，也阻断了全球化的轨道，各国断链几成常态。俄乌战争进一步引发全球能源与粮食危机，西方国家的制裁，则让俄中等国亟思摆脱美元霸权的宰制。在全球化受挫之际，新的阵营或集团化正在重建。

美中的竞争，主导着新阵营化的形成，也对世界各国的因应构成挑战。就像美中关系，既要在军事、科技上竞争，又要在气候、文化上合作；但佩洛西访台，第一个被切断的就是气候合作。而其他国家则往往面临被迫选边的压力。美国挟科技霸权重组供应链，大陆只能放软身段，强调不挑战美国霸权，也不强迫朋友选边；但形势比人强，欧洲国家很挣扎，韩国和亚细安各国也很难完全摆脱两强夹挤。

台湾身处美中竞争的前线，这种夹挤对企业构成生存威胁，蔡政府从不感到为难，甚至乐意把“护国神山”当成外交伴手礼。但美国予取予求会不会掏空台湾技术与人才，并削弱“硅盾”的功能，却成了最大隐忧。台积电海外设厂既是被全球化逆流带走，也是被地缘政治风险逼走，蔡政府对其负面冲击一概撇清，却提不出令人信服的答案。

台湾一直是自由贸易的受益国，但全球化将死，自由贸易被扼杀，蔡政府却装作若无其事；至于经济冲击与对峙风险，就留给人民承担。

但就算台积电以其规模、技术之领先，足以应战，但其他产业有足够的实力吗？台积电在美国的四百亿美元投资，是美国史上最大外国投资案，创造三万多个工作机会。试想，这项投资如果落在台湾，会是什么光景？不过，有蔡政府，就没有如果了。