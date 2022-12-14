港府顺民意取消“安心出行” 市民冀通关早实现

来源：星岛日报

星岛日报社论

大陆防疫政策大转向，港府因应新形势，并顺应民意，宣布从今天起取消扫描“安心出行”和停用“黄码”等多项防疫措施，前者让市民可告别进出大部分处所须先扫码的动作，后者则是实施变相“0+0”入境安排，标志疫下复常进入新里程碑。当局除适时检视还有什么措施可放宽之余，更要加大力度在海外推广取消“黄码”安排，吸引更多旅客重临香港，加快香港旅游和经济复苏。

港府放宽的五项防疫措施，包括市民今起毋须再扫“安心出行”二维码，但进入食肆和一些指定表列处所仍须扫“疫苗通行证”。另外亦会取消“黄码”、取消前往大陆和澳门离境前于口岸进行检测安排，持有出境前四十八小时核酸检测阴性证明便可过关、减少发出大厦强检公告，改为派发快测包、取消家居检疫人士佩戴电子手环要求等等。

须加大海外宣传吸引旅客来港

“安心出行”启用逾两年，原意帮助当局追踪与确诊者有密切接触的个案，但一直被诟病没有位置追踪功能，而今年初第五波疫情大爆发后，由于确诊人数太多，难以逐一追踪所有要检测人士，当局便索性停止再追踪密切接触者，不少专家和市民均要求取消“安心出行”。随着大陆上周颁布“新十条”，取消一般场所要扫健康码规定后，舆论要求取消“安心出行”声音愈来愈大，特首李家超眼见澳门紧随大陆防疫松绑的客观环境，亦考虑现实需要，遂从善如流，顺应民情，让市民今起毋须再扫“安心出行”。市民对政府的决定均表示欢迎和支持。

不过，在多项放宽措施中，以取消“黄码”的意义最大，因从海外和台湾入境人士只要在抵埗后，于机场进行核酸检测便获发蓝码，有别于放宽前“0+3”须居家医学监测三天，期间只能叫外卖而不能到食肆堂食，但新安排是他们进入社区后，便可即时到食肆堂食而非买外卖，即使仍须如常在第二天做核酸检测，以及连续五天都要做快测，但活动却没受限制，形同“0+0”。

各界对取消“黄码”安排大表欢迎，饮食界认为旅客和回港人士首三天可到食肆用餐，令食肆多了生意，有利吸引更多旅客来港。然而，旅游业认为新措施短期难以令他们受惠，因海外游客大多已规划好圣诞和新年行程和预订了酒店和机票，不会因香港变相实施“0+0”而突然改变行程。

当局要振兴旅游业，还须主动出击，驻外经贸办事处、旅发局须加强海外宣传攻势，让当地商界和民众知道本港入境新安排，并启动大型推广本港旅游活动，例如推出极具吸引力的平机票，向抵港旅客派发商场消费折扣优惠、美食券、本地游优惠券等等，让他们对疫后香港这个美食购物天堂有新体验。

此外，当局亦应设法进一步优化防疫措施，例如研究是否可将核酸检测次数由两次减至一次，即只保留机场核酸检测，其余五天只做快测，便利旅客出外游玩，毋须专程抽时间到社区检测中心采样。

变相“0+0”对大陆起示范作用

更重要是香港变相实施“0+0”，可为大陆充当示范作用。港府九月实施“0+3”后，疫情出现反弹，又顾及大陆感受，在放宽入境限制时不能给大陆带来额外卫生安全风险，而不敢贸然再进一步推进“0+0”。随着大陆防疫大松绑，而且有些措施还比香港走得更前，令港府再不用有所顾虑，决定取消“黄码”。只要当局进一步放宽入境检疫后，输入个案没有出现大爆发，而且又能引入活水，相信可增强大陆与香港和海外恢复通关的信心和步伐。

尽管港府不愿亲口承认，但“安心出行”淡出舞台和“0+0”推展却是不争事实，市民期盼通关和复常步伐能加快，“安心出行”、“疫苗通行证”尽早成为历史。