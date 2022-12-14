中美关系中的欧盟因素

来源：中时电子报

作者：谭青山

在本世纪初，美国学者弗格森提出“中美国”的概念，还有诸如在国际关系中的中美共治等说法，以示中美两国是当代国际关系中最重要的两个国家。虽然中国当时并没有接受这些提法，但此后的对外政策，却是沿着一条大国磅礴崛起的道路，以战狼式外交姿态，傲视群雄，东西出击，俨然成为一个已经崛起的大有作为，当仁不让的世界大国。

历史上，大国的崛起并不一样，有轰然崛起的，也有渐进式崛起的。而对待大国的崛起，各列强的态度和对策也不尽相同。就如今来说，美国对待中国的崛起，是有一个逐渐认识和改变的过程。由一开始的容纳，合作到如今的竞争和对抗。原因甚多，除了这十几年的两国互动、摩擦，也有两国各自对对方的战略误判，再加上中国实力的上升，以及其运用实力的意愿加强，当然也有美国想要改变和扭转中美实力对比的意愿。还有很重要的一点就是近年来，尤其是近三年来中国崛起的战狼外交改变了欧盟对中国的看法，导致欧洲各国在政治和战略上进一步向美国靠近，转而为美国进一步加强与中国竞争背书。

在当今世界格局中，欧盟还很难说可以成为中美欧大三角的一角，毕竟欧盟本身存有缺陷。但欧盟在国际事务中所起的作用，也因帮助乌克兰抵抗俄罗斯的入侵，越显重要。而偏偏在这近三年中，中欧关系产生了根本性变化，从一个相互容纳、合作的关系，变成一个淡漠、警惕，甚至带有敌意的离心关系。从国际民意调查来看，超过半数的欧美人对中国的态度转为不友好，这在一定程度上给欧盟的政客们提供了相应的对华强硬的政策基础。这也是为什么中欧政治关系，尤其是在中北欧和东欧一些国家里，不断产生摩擦和相互较劲的原因。另外，中欧经济关系也由良好的合作互补互利关系转为停滞、慎行，甚至下降的关系。中国与欧盟谈判了多少年的中欧投资协定，也因政治关系的恶化而束之高阁。

然而，我认为更为值得中国领导人思考的问题是这几年战狼外交所产生的一个重要后果，就是中美关系中的台湾问题的国际化。台湾问题直到几年前，一直是属于中美关系范畴内的问题，世界各国，尤其是欧洲各国一般不会去碰台湾问题，认为是中美之间的事情。但如今，欧盟却把台湾问题列入了与中国打交道需要商谈的问题，而且也经常在国际事务中把台湾问题拿出来说事，把国家安全、地区和平等问题挂上钩，与美国隔洋唱和。

毫无疑问，欧盟在中美关系中扮演着重要的作用，会影响和牵制中国和美国的战略互动、政治较量、经济竞争，及文化交往。欧美之间，有不同的利益和安全诉求。但在中美关系上，欧盟却有着联动的作用。中美关系得以缓和，中欧关系必将得以改善。反之，中美关系恶化，中欧关系也将受到波及。而一个良好的中欧关系，也会对中美关系起到积极的作用。在中美全球战略关系中，欧盟是一个重要的平衡机制。既是一个关键平衡因素，又是一个战略中间人。欧洲要的是独立于两大国之外的平衡地位。

在经济问题上，欧盟也可以对中美经济脱钩起到一定的制约作用。在全球化受阻，全球经济呈现出区域化和经济民族主义化的今天，中美经济关系的脱依，甚至脱钩，将使得欧洲经济受到严重影响。美国对华高科技禁运涉及欧洲，就是左列。因而，中欧经济的发展也在一定程度上需仰中美关系的鼻息。

最后，欧盟在维持和改造当今世界体系上，也将扮演一个至关重要的角色。随着全球化的消退，民粹主义和民族主义会将世界带回到一个由现实主义强权政治为主导的国际关系中，这将回到二战以前的国际体系。而二战以后建立起来的一系列国际关系的准则、秩序，和国际机构，也将受到空前的挑战。试想，如果能够负起如此责任的中美两个大国都不作为，转而相信强权政治，国家利益至上，摒弃国际合作和建立在规则基础之上的国际关系，那么谁最会深受其害？当然是高生活水平的欧洲。在当今世界，欧洲即担心美国退回到孤立主义，也不希望中美竞争摧毁了现有的国际秩序。因而，欧盟必须要拉着美国，携手中国来维持现有的国际秩序。

作者为美国俄亥俄克利夫兰州立大学政治学系名誉教授