来源：联合新闻网

作者：高永光

习近平最近访问了沙特阿拉伯，和沙国建立“全面战略伙伴关系”，更和阿拉伯国家及海湾国家，各别进行第一届的国家峰会，引起外界关注。有人认为这是中国和美国别苗头，离间美沙及美国和阿拉伯世界的国家，挖美国墙脚。而美国岂肯善罢甘休，已经传出拜登将和非洲几个国家，一样要举行峰会，回敬中国，反过来挖中国的墙脚。

其实，如果检视中沙之间签署“全面战略伙伴关系协议”后的“联合声明”，会发觉双方强调能源合作及石油贸易合作上的“重要战略伙伴关系”。中国欢迎沙国在支持全球石油市场平衡稳定方面发挥的作用，并欢迎沙国作为中国原油的“主要可靠来源国”。当然，中沙在能源合作上不仅限于石油贸易，在石化产品技术研发及新能源的开发上也会“加强合作”。

从能源的角度上来看，中国和沙特及其他阿拉伯海湾国家的合作，其实是加大了世界能源战争的严重程度。从能源的拥有及获得来讲，将来在国际社会谁能对能源贸易拥有话语权，才是真正的世界超强。因此，中国和阿拉伯产油国家的全面战略伙伴关系，意谓着世界能源战争的开打已经白热化。

俄乌战争开打，普京早就把能源当做战争工具，所以世界能源战争的热战，其实是普京先烧起来的。最近一个月以来，俄罗斯的导弹、导弹几乎摧毁了乌克兰1/2的能源基础设施，今年的冬天到目前还没有那么冷，但乌克兰境内人民对于因能源供应短缺，暖气不足，早就叫苦连天。

欧洲相对来讲，虽然今年俄罗斯供应液化天然气偶有中断，后来供应气管北溪一号及二号管线被破坏，似乎对欧洲能源危机加剧；但根据国际能源署（IEA）的报告，今年上半年，俄罗斯对欧洲天然气供应和去年上半年的量是相同的；下半年虽然有短缺，但由于美国、芬兰及阿尔及利亚的供气，其应对今年严冬的天然气应该足够，但2023年的冬天可能会呈现大量不足，届时就是欧洲国家的能源危机。

这是因为美国仍会对俄罗斯的石油出口继续加以制裁，因此，欧美媒体普遍认为，普京的能源战争，反而会使俄罗斯失去原先能源供给国的龙头地位，欧洲不会再依赖俄罗斯的石油和天然气。但是，昔日俄罗斯做为供应欧洲国家能源霸权的地位，会被谁所取代？

俄乌战争开打后，美国限制欧洲国家向俄罗斯买石油，获利最多的反而是中国和印度，后者可以用更低价格购入俄罗斯石油，赚取更高利润。如今中国更向阿拉伯产油大国伸手，在全面战略伙伴关系中强调能源贸易、技术及产品研发，在这场世界能源战争中，其抢夺战略优先的企图不言而喻。虽然台媒及外媒讽刺习近平提出和阿拉伯国家的石油贸易，以人民币结算，至今尚未有任何国家回应；但是，因能源战争而连带引发的世界金融战，美元的世界霸权地位会不断地被人民币所挑战。

目前中国已经是沙国的最大贸易伙伴。2021年彼此的贸易总额来到873亿美元。中国出口到沙国的主要产品是纺织品、电子产品和机械；相反地，中国主要从沙国进口原油和初级塑料。2000年时，沙国对大陆出口原油仅仅15亿美元，到2010时超过250亿美元。2022年，沙特阿美公司在大陆投资100亿美元的炼油和石化综合体，是沙国在中国的最大投资。从这些发展来看，能源战争俨然成为中国发展成世界霸权的另一个途径。

中美争霸，不只是核弹、导弹、导弹、战机及航母的竞赛，更扩及到货币金融、粮食及能源，中国和阿拉伯国家的密切合作，不能只是单纯地看成一带一路政策的自然发展，尤其应该从能源战争及能源霸权的角度加以观察。

台湾在能源来源上，99%依赖外国，其实是安全最脆弱的软肋，面对这场激烈世界能源战争，台湾的对策是什么？继续躲在非核家园的口号中，束手就擒坐以待毙吗？

作者是政大国发所兼任教授