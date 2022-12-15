来源：台湾中时新闻网

台湾副总统赖清德14日登记参选民进党主席，意味着赖清德终于将要展开他的政治突围之旅，备受各界瞩目。

2019年公开向蔡英文叫板后，赖清德从此遭到蔡英文的百般压制，就像戊戌政变后，慈禧太后把光绪皇帝囚禁于瀛台一般。民进党这次九合一大败，从蔡英文到苏贞昌都受伤惨重，赖清德在蔡英文严格看管下，难以过度张扬、露脸，反而因祸得福，成为少数不必被搅进败选泥淖的绿营高层，参选党主席，甚至问鼎2024总统大位，都顺理成章。

不少人期待赖清德未来可以好好教训一再控管他的蔡英文，以及不给他多少脸面的苏贞昌，例如揭开蔡英文封存30年的论文之谜、掀开苏贞昌任内可能涉及的贪腐弊案等。

然而，既然能够忍受2年多来的沉郁之苦，赖清德应该清楚，在还没有真正完成权力部署前，必须对蔡英文表现出谦卑、谦卑、再谦卑的态度，以免蔡强力回防。

但就算赖清德当了党主席，若苏贞昌就是不下台，那么，绝不会轻言松手的蔡英文加上握有行政权的苏贞昌，光杆党主席赖清德也不见得能得够取得多大的优势。

所以，目前赖清德的首要任务是要先“尊蔡”以先保西线无战事。此刻，赖清德的主要敌人是苏贞昌，他要运用各种力量从党内施压蔡英文，拔掉苏贞昌；但苏目前是蔡的御前一品带刀护卫，甚至是蔡对付赖清德崛起的一张牌。

赖清德赢得党主席已无悬念，但能否如愿拿下2024门票，赖苏斗的结果将是关键。冲冲冲的阁揆保卫战vs.台独金孙的复仇记，绿营宫斗大戏即将上场。