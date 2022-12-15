壁垒不分明的美中新冷战

来源：台湾中时新闻网

作者：戴东清

美中是否已经进入新冷战？是国内外政学界近期热烈讨论的议题，尤其是美国前总统特朗普对中共祭出贸易战、科技战，以及学界不断讨论美中能否避开“修昔底德的陷阱”——即崛起强权与现存强权注定会有一战？再加上向来仇视美国的伊朗，加入以中俄为主旨在平衡美国势力的上海合作组织，更使此种美中新冷战的态势愈来愈明显。更何况美中间不断强调不进行新冷战，不正说明此种趋势明显，否则何需一再说明！

新旧冷战的最大差别，在于以美国领导的北大公约组织与以前苏联为主导的华沙公约组织间的旧冷战，根据意识形态区分为民主阵营与共产阵营，彼此壁垒分明、鲜有阵营外的经贸往来且军事对抗态势明显。尽管有民主体制与威权政权的差异的美中新冷战，但所属阵营的成员不是那么明显，且彼此贸易往来频繁，军事对抗的力道反而不如贸易与科技战来得强。

以东亚国家为例，虽在军事安全上需要美国提供的支援，但在经贸上却必须与中国大陆维持紧密关系，否则“亚细安十加五”的自贸协定就不可能生效。亚细安国家的共同语言，就是不在美中竞争之间选边站，因为深知任选一边都会对其国家利益造成伤害。即使参与美国围堵中国之AUKUS军事同盟的澳洲，也必须与北京维持良好的经贸关系，其总理针对台湾不具备参加《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）资格的发言，恐是向北京示好的举动之一。

CPTPP的前身跨太平洋伙伴协定（TPP）原本是美国在经贸上制衡中国的利器，不料这盘棋被特朗普因退出TPP而打乱。特朗普改以单边主义来减缓中国崛起的速度，然而对中贸易高关税政策，不但未减少美国对中的贸易逆差，反而让东亚国家加深对中经贸的依赖度，东亚各国当然也就愈不可能成为围堵中国的要角。机会稍纵即逝，拜登总统虽提出亚太经济架构来补救，但因具体合作内容仍不明，致制衡效果有限。

西方阵营、也是欧盟重要成员国德国，其总理萧兹在持续三年的冠病疫情逐渐减缓之际访问中国大陆，引起反中气氛仍然强烈的盟国震动。萧兹的访问当然是为了进一步拓展德中贸易，这也说明以美国为首的西方反中阵营，不是铁板一块，与旧冷战不可同日而语。更遑论在印尼举行的G20峰会期间，中国国家主席习近平与其中的11国领袖举行双边会，其中不乏西方阵营成员，完全未见旧冷战的壁垒分明。

习近平近日赴中东出席首届“中国——阿拉伯国家峰会”、首届“中国——海湾阿拉伯国家合作委员会峰会”，并对沙特阿拉伯进行国事访问，期间更与近20位阿拉伯国家领导人举行双边会谈，这无异使美国的围中防线出现新的破口。习近平在短期内与如此多国的领袖举行双边会，试问美国要如何围堵？当然这不意味着美国会放弃围堵中国的目标，毕竟两强竞争的国际格局决定双方竞争甚至对抗态势不变，只是未若过去般的壁垒分明！面对壁垒不分明的美中新冷战，台湾准备好了吗？

（作者为台湾南华大学国际事务与企业学系教授）