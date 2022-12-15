除了重开消息 中国股市上涨还需要更多催化剂

来源：彭博社

中国股市史诗般的反弹已开始消退，这表明除了经济重新开放外，投资者还需要更多消息来推动市场的下一轮上涨。

在11月11日大涨逾8%后，尽管重开的消息不断增多，但恒生中国企业指数每次上涨的高度仍依次下降。波动率仍位居全球前列，策略师在大涨后表现出谨慎的乐观情绪。

周四的数据再次提醒了中国所面临的挑战。数据显示，伴随感染病例激增，中国上个月社会消费品零售总额同比下降，工业增加值增速放缓。随着最初围绕重开的兴奋情绪减退，投资者正在等待本周关键政策会议的结果和人员流动数据来评估中国经济在重开之际的增长潜力。

“鉴于取消限制可能会导致病例增多，人们普遍对经济活动是否会因此得到改善持怀疑态度，”TasteTrade全球宏观主管Ilya Spivak表示。

在过去两周上涨约14%后，随着投资者获利回吐，恒生中国企业指数本周迄今下跌约4%。来自美联储的最新鹰派信号也令香港股指迈向10月份以来最差单周表现。

随着世界第二大经济体11月份放松了动态清零防疫政策，香港上市股票已从近期低点上涨逾30%。然而，Saxo Capital Markets的市场策略师Charu Chanana表示，由于感染蔓延，大量工人请病假，全面重新开放可能会推迟。

鉴于感染病例的急剧增加，摩根士丹利策略师Min Dai和Gek Teng Khoo等人周二建议投资者减少重开交易。

不过，仍有许多资产管理公司看好中国股票，认为经济增长可能受到的影响只是暂时的。鉴于投资者对中国资产的持仓仍然很低，许多人认为市场的回调正是买入良机。

法国巴黎银行周末预计香港股市将上涨10%以上。汇丰控股估计公司利润将增长约19%，内地股指也将随之上涨。

不过，对于一个需要从目前水平上涨近一倍才能回到2021年初高点的市场而言，卖方策略师对2023年的预测仍显保守。

“我们甚至还没有看到经济数据的改善或盈利的上调，所以现在就退出这个市场似乎还为时过早，”野村控股亚太股票策略师Chetan Seth表示。

该行表示，MSCI中国指数可能会涨到71.5水平，投资者才会重新评估进一步的上涨，意味着比周三收盘水平有大约10%上涨空间。

“越来越多的重开消息可能不足以引发市场再次大涨。就像其他地方的情况一样，重开初期感染病例激增，住院人数同样增加，”abrdn plc亚洲股票投资总监Christina Woon表示。

“我们必须观察政府如何处理。开倒车不利于市场情绪，市场对此高度警惕。”