朱立伦与侯友宜的布局

来源：中时新闻网

作者：陈少甫

民进党党主席之争在赖清德登记参选之后定于一尊，角逐总统大位的局已经展开，尽管还差一步，党内仍有一番厮杀，但几无悬念。反而是国民党角逐者众，充满变数。其中尤以朱立伦和侯友宜的互动最受瞩目。

外传朱立伦和侯友宜已取得相当程度的默契，朱立伦很可能不会争取2024总统，而是会替侯友宜尽量铺平参选总统的道路。如果朱立伦只是扮演造王者的角色，国民党内也容易定于一尊，全力对外。

朱立伦的能力强过侯友宜，侯友宜的形象强过朱立伦。模仿美国民主政治的台式选举，候选人的形象高于一切，能力从来不是主要考量。

形势比人强。朱立伦几乎不具备参选总统的客观环境，社会大众普遍不喜欢朱立伦，在民调上，朱立伦始终都是敬陪末座。所有相对不捧民进党的媒体，即使是网络自媒体，也几乎找不到任何支持或欢迎朱立伦参选总统的声音。

朱立伦当然想选总统，但即使透过国民党机制的运作，创造朱立伦代表国民党参选总统的结果，社会反弹的强度也超过朱立伦能承受的程度。若朱立伦代表国民党参选，虽然还是能让许多蓝营支持者含泪投票，但风险和代价过高。

在朱立伦争取党内初选的情况下，即使侯友宜一声不吭，蹲在新北“侯侯做代志”，以九合一新民意来证明韩国瑜过气；但郭台铭参选机率大增，柯文哲更是如同凭空捡到天上掉下的礼物。朱立伦参选，足以让他立即成为蓝营的箭靶。

如果朱立伦和侯友宜两人进行党内初选，朱立伦输给侯友宜，不仅面子尽失，也会让自己政治生命提前终结。而党内初选民调，如果是由朱立伦赢过侯友宜，操作上或许有可能，但由朱立伦获胜的结局，却极难取信于社会大众。

对朱立伦来说，既然民意认为侯友宜最强，朱立伦不需争2024，还不如等2028甚至2032。侯友宜如果赢得总统大选，朱立伦会成为无私的造王者，若侯友宜落选，朱立伦更能顺理成章参选，而侯友宜需要朱立伦负担征召或相关协助。

当朱立伦和侯友宜彼此有默契并相互合作，成功营造侯友宜准备参选总统的舆论环境，即使是韩国瑜，也几乎不可能愿意和侯友宜竞争。侯友宜高民调的印象已深植人心，韩国瑜如果表态想和侯友宜竞争，要承受的风险和代价太大。

因此，对朱立伦最有利的，就是让社会大众先认为自己很希望选总统，再以大公无私或无私无我的表现，提名最强的候选人并扮演总教练的形象。如此，虽然朱立伦依旧不得人心，却能在蓝营支持者心中，埋下未来相对好的种子。

侯友宜代表国民党参选总统，郭台铭极可能根本不会表达想选总统的态度，柯文哲也会需要付出更大的努力，才能立足于三脚督之中。侯友宜无庸置疑会选择亲美的立场，但会表现出相较民进党不与大陆对抗的姿态，毕竟只要展现出一点缓和两岸的态度，就足以拉拢害怕民进党继续执政的蓝营支持者。