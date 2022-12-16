鲍威尔坚持鹰派 不和稀泥

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社评

美国联准会（Fed）14日决定升息两码，虽然升幅比之前每次三码缩小，但无论是会后声明，“点阵图”利率预测，以及主席鲍威尔在记者会上的发言，都显示整体决策基调偏向“鹰派”。决策官员不仅进一步上修终点利率预测水位，而且没有任何官员预测明年就会开始降息，显示Fed仍坚持“升速更慢，终点更高，时间更久”的紧缩路径。

首先，美联储在会后声明中仍强调“持续提高（ongoing increases）”政策利率应属“适当”，并未将这几个字删除，令市场相当失望。

其次，“点阵图”显示2023年至少将再升息三码，即5.00%-5.25%，属于市场预期区间的高点位置，也比9月时预测的利率顶点高出两码。甚者，有七位委员预测将再升四码，距离过半只差三人，却只有二人认为5%是顶峰。

再者，主席鲍威尔的谈话同样偏向“鹰派”。他对近月通膨降温表示欢迎，但这只是空话，仍然强调美联储的任务尚未完成；他直白地表示现在不会考虑明年降息，而且没有官员预测明年会降息；甚至还说利率预测还可能再提高。鲍威尔唯一松口的，则是暗示接下来每次只升息一码。利率升速更慢是为了买保险，避免紧缩过当；政策立场从“宁可紧错”，改为“预防紧错”；但大方向仍是“不能松过”，依然是利率终点更高，且高利率维持的时间更久。

持续观察美国这一波通膨的演变，可分为四个阶段。第一是2020年的“酝酿期”，当时疫情同时打击供给面与需求面，通膨并未升高，但政府大撒钞票却在滋养通膨爆发的潜力。第二是2021年的“引爆期”，管制已经解除，民众荷包满满，报复性需求出笼，但疫情仍干扰供给，通膨自然升高。第三是2022年俄罗斯入侵乌克兰，刺激能源及食品价格飙涨，通膨达到“喷出期”，原因仍然是需求大于供给；但喷出必难持久，因此最近通膨已经明显回落。第四阶段就是现在，属于“馈环期”，出现工资─物价上升漩涡的风险升高，这也是对抗通膨之役最难打，对经济及民生伤害最重的阶段。

再剖析美联储对抗通膨之役，也可分为四阶段。第一阶段是2021年，属于“懈怠期”，美联储低估了报复性需求的动能，也误判供给瓶颈的持久性。第二是今年以来的“追赶期”，激烈升息，但迄未见到明显效果；好消息是供给瓶颈解除，俄乌战争冲击减缓，但这并非紧缩政策的功劳，因为需求并未明显下降。现在展开第三阶段的“调适期”，缩小升息幅度，一方面期待基期效应发威，也等待民众之前累积的超额储蓄逐渐消耗，使需求减少，预估时间将持续到明年夏季。第四阶段则是“坚持期”，利率于明年中到顶后将继续维持在高原期，使通膨逐渐返回2%目标；持续多久并不清楚，但至少明年底前不会放松。

美联储抑制通膨的基本思维，仍在于平衡供需。现在供给面难题基本消退，因此压低需求成为美联储工作的重点，但却至少面临三股逆风。第一股是工资持续上升，拖慢需求下降的速度，因此就业市场不明显降温，升息就不会停止；减缓升息速度，只是考虑“时间滞后”效应的风险，并不是在为放松作准备。第二股则是紧缩政策必须靠金融情势转紧来达成，也就是股债下跌，美元升值；但今年来金融市场多次强劲反弹，目前金融情势反而比今年初时还要宽松，使压低通膨更加困难；因此市场愈抗跌，只会使利率升得更高，维持更久。第三股则是中国大陆“解封”，初期将出现供给面干扰，中期则会拉高原料需求及价格，都对美国通膨不利。

美联储最严峻的挑战，在于将通膨率压低到3%-4%并不大困难，但要降到2%却困难得多。以目前鲍威尔展现的态度，显示他对2%仍相当坚持，甚至处心积虑要制造一次衰退，因此并不会因为明年经济大走下坡就立马降息。鲍威尔决心不再当缓靖派，不再和稀泥。投资人不宜跟美联储对着干，否则受伤的只会是自己。