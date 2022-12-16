美俄石油限价博弈的后果

来源：中时新闻网

作者：胡逢瑛

12月5日，西方国家陆续祭出俄罗斯石油价格上限政策。然而，如同限制北溪天然气管道和禁运政策一样，为了维护美国经济制裁机制的有效运行，全球能源与粮食危机正由美国盟友和贫困国家埋单，对俄罗斯经济冲击有限。俄罗斯总统普京已经表明，莫斯科不会出售能源给设置价格门槛的国家。俄罗斯早就长期以低于市场价格的合约进行能源销售，今年液化天然气进入欧洲市场也创新高。华府于12月13日举行的美非峰会显示，非洲需要美俄解决乌克兰战争以缓解粮食危机。

面对西方国际自由扩张主义，俄罗斯坚持多极体系的外交方针，加速与周边国家落实区域整合政策，以本国货币交易从而摆脱美元控制的方向不会改变。俄罗斯不承认美国以规则为基础的国际体系，争取亚非拉国家的合作成为俄国重返大国行列的外交方针。12月9日，普京出席了比什凯克的欧亚经济联盟峰会，不但强化了俄罗斯、哈萨克与乌兹别克斯坦组建三方天然气联盟的构想，同时也反映了中亚国家传统上对俄罗斯经济规划与科技教育的地缘依赖。在西方敌对和孤立俄罗斯的政策环境下，俄罗斯强调科技与货币主权，使科技创新的倡议蓄势待发，更加重视内部经济结构的完整与平衡。在卢布稳定阵脚之后，欧亚经济联盟内的经济互赖逐渐恢复，也将使其在全球能源供需产业链中的支配地位更加巩固。

西方资本运作需要有廉价资源与劳动力市场，这样一来，能源危机与失业率攀升，是导致资本强国发动对外战争的潜在因素。一战后，苏联百废待兴，列宁的新经济政策被斯大林的“五年计划经济”政策所取代。苏联头两个“五年经济计划”，高度集中资源，并且快速发展工业和教育，不但支撑了第二次世界大战期间德国入侵苏联所需要的飞机和坦克，同时也提高了本国的识字率，奠定了科研发展所需要的人才养成基础。1929年至1933年从美国引爆的全球大萧条，却因为资本市场的连动而使战争在其他脆弱地区爆发开来。

为避免乌克兰战争外溢到欧洲，提供武器构成西方不愿意结束战争的诱因。美国的爱国者导弹防御系统并不能改变乌克兰作为最悲惨战争代理人的命运，也埋下欧洲因通膨飞奔与擦抢走火而诱发世界大战的隐忧。战争成为发达国家打开殖民经济市场的手段，丰厚了战争贩子的口袋，却是牺牲了他国的生命财产。12月7日，德国前总理梅克尔即表示，《明斯克协议》是给乌克兰时间防御自己。北约与乌克兰军队于今年2月中旬进入顿巴斯安全区范围，被俄方视为入侵俄罗斯的前哨战，等同摧毁《明斯克协议》的具体行动。北约跨越了俄罗斯要求乌克兰和乔治亚维持中立国家的红线，下一步就是涉及无核化政策，遭到俄国反击则是必然结果。

宣传在战争中是冲突各方的普遍原则，言论自由与传播空间都让位给国家安全，这对人民的基本生存权和民主机制的发展都是巨大的伤害。11月15日，波兰境内落入S-300导弹残骸，美国以意外定调，显示北约内部对此事件的分歧。美国也不排除是俄国挑衅与测试北约底线的恶意行为，藉此窥探北约集体协防的效果。相对于俄罗斯对境内的基础设施遭到袭击的挑衅行动，则立刻采取对乌克兰基础设施进行回应的报复性打击。这样一来，乌克兰战争不但遭到各方拖延，还成为美俄双方较量的战场，也避免战火外溢到自己的领土。因此，当西方的“国际自由主义扩张论”与俄罗斯“国家主权红线范围论”之间直接相互冲撞，位于战略断层带的中小国家，仍需谨慎思考中立国家的睦邻友好政策，才能产生枢纽与避险的效果，真正为区域与世界和平做出实质的贡献。