Japan＋AUKUS＋Taiwan可行吗？

来源：中时新闻网

作者：黄惠华

随着台海局势紧张，除了台湾，日本、澳洲正在强化安全双边合作，澳洲积极布局印太地区，酝酿日本加入AUKUS（JAUKUS），无论是美国、日本、澳洲，还是四方会谈、AUKUS，如果台海局势升温，这些国家、联盟，将不会袖手旁观。

酝酿JAUKUS从双边协议开始

日本政府扩大与澳洲、英国安全合作，正朝着加入 AUKUS 迈出下一步。2022 年10 月22 日，日本首相岸田文雄访问澳洲，与总理阿尔巴尼斯在西澳大利亚珀斯签署了新的《日澳安保合作联合宣言》，这份联合宣言，规定在经济安全、太空、网络安全领域发展关系；两国在四方会谈框架内的合作，以及在台湾可能出现紧急情况时的合作等。

12月6日美国澳洲召开国防外交部长“2+2会谈”，美国国防部长奥斯汀表示：“我们同意加强三边防务合作，并邀请日本加入我们在澳洲的军力部署倡议（Force Posture Initiatives）”，达成共识之后，澳洲外长黄英贤（Penny Wong）、国防部长马勒斯（Richard Marles）赴日本召开2+2会谈，这次会议双方就如何进一步深化防务与安全合作议题，包括确认“相互准入协定”（Reciprocal Access Agreement, RAA）相关程序使协定尽快生效，以及日澳、日美澳军队开展联合训练等进行讨论。

接下来，日本还要与英国签署RAA，透过RAA法律框架，简化日本与盟国部队进入对方国家行政程序及法律问题，有利于日本与英国、澳洲部队联合演习后勤等，可以说是日本与AUKUS伙伴深化安全合作的象征，JAUKUS成形的可能性大增。

日本与AUKUS军事发展计划同步

12月初一份美国智库战略与国际研究中心（CSIS）报告呼吁，扩大AUKUS 在特定先进能力方面的合作，并将日本包括在内，因为AUKUS 先进能力议程与日本寻求自身防御建设的部分能力之间存在很多重叠。

事实上，日本原本就与美国、英国、澳洲三个国家有双边合作框架，以及多边的四方会谈，加上2021年成军的AUKUS，可以说是安全领域合作新的形式，AUKUS一直希望与日本建立伙伴关系，因为日本致力于高科技先进武器研发，包括日本与英国联合研发第六代F-X战斗机、研发能够击落敌方高超音速导弹的电磁炮技术、12式陆基反舰导弹等。这些计划都与AUKUS国家的发展计划具有高度重叠性，实在没有理由排挤日本于AUKUS之外。

JAUKUS可能是印太版小北约的雏形

CSIS报告也指出，“美澳还可与日本等伙伴国家共同研究台湾冲突涉及的政治、经济和军事指标；建立一个可能名为部队重返西太平洋的多边战备和训练活动，以测试美、澳、日、菲等国对于突发事件的快速反应能力，并且建立覆盖这些国家的综合防空和导弹防御网络，提高后勤基地和前沿部署地点的韧性和生存能力”。如果日本率先加入AUKUS，代表AUKUS+不再设限于军事技术，各种形式合作的可能，从地缘政治层面来看的话，AUKUS+可能就是未来印太版北约的雏形。

反过来看，AUKUS当初成军时，被外界视为一个反中俄集团，意在对中国、俄罗斯的军事威慑。英国脱离欧盟后，不仅在经济上，在政治与军事上转向印太地区，澳洲同样将中俄当作威胁，即便换新的领导者，抗中态度依然没变。

AUKUS战略目标具有高度的遏制敌方阵营的意图，对印太地区未来几十年的安全来说，两股势力的拔河。AUKUS势力延伸至台海，恐怕走向当初乌俄战争冲突的困境，北京反对台湾加入任何集团，等同于俄罗斯反对北约扩张的做法一样，AUKUS 扩张势力范围，俄乌冲突在台海重演的机会可能性大，就地缘政治层面来说，印太地区两大集团的对抗态势明显，并非好兆头。

台湾能加入AUKUS军工产业链?

美国政府鼓励盟友与合作伙伴向台湾提供安全援助，根据日经报道指出，拜登政府已开始就向台湾提供武器和零部件的问题与合作伙伴进行试探。台湾有没有机会跟上日本脚步，成为AUKUS军工产业链一环？由于AUKUS 没有具体义务，如果从军工的角度来看，台湾作为主要合作伙伴，参与导弹防御系统项目，分担研发成本，取得成果，可以说是互惠互利。