赖清德出马就能赢2024年大选？

来源：《美丽岛电子报》

作者：单厚之

副总统赖清德日前宣布参加民进党主席补选，12月14日就登记。在赖清德宣布参选后，就传出郑文灿将出任副阁揆、林佳龙出任总统府秘书长的人事布局，显然“蔡苏体制”并没有准备放手，仍要继续抓牢行政权、避免跛脚的下场。在未来一段时间内，民进党内必然出现“两个太阳”的格局，党内大战势所难免。

其实早在赖清德决定参选前，就可以预料到这样的局面，所以赖清德才会陷入长考。民进党无人能挑战赖清德2024年的地位，态势早已明朗，即便有2019年的惨痛经验，赖清德此时也没有非要抢党权、与蔡英文提前摊牌的理由。

但民进党选后几乎毫无检讨，蔡英文第一时间就以“中央执政很努力”，把所有败选责任都推给地方。而请辞遭到慰留的苏贞昌，显然也没有任何要下台的想法，日前还以总统交代“稳定执政、开创新局”来回应自己的去留问题。

如果民进党大败之后仍然没有任何检讨、改变，势必会影响2024年的总统大选，原本一直在副手位置上仰望的赖清德，才不得不提前打破党内的生态，挑战“蔡苏体制”。即便此举可能影响党内团结，让自己背负更多的包袱，损害自己的能量，也好过让事态持续恶化。

民进党人对2024年始终有一些迷思。即便遭遇如此大败，还是有很多人认为此时的蔡英文仍是大于民进党的，所以所有的检讨都流于浮面，不会上纲到蔡英文和苏贞昌的层级。另外部分人或许不认同这样的观点，但也认为人民对于赖清德和蔡苏两人会切割看待，只要赖上蔡下，民进党就能卸下所有的包袱，“放下屠刀、立地成佛”，立刻焕然一新，在两岸关系的加持下，轻松赢得2024年大选。

在这样的氛围下，民进党的检讨自然流于浮面，从互喷口水、抓战犯，到怪侧翼、怪林智坚，更勇敢一点的就骂黑道、要苏贞昌下台，但也就仅此而已，没有更多。即便赖清德宣布参加补选，也只提到对这片土地的深爱，没有提到任何的改革、改变。

民进党这次败选，可以检讨的理由很多，从蔡英文没收初选、强势的错误布局，到力挺林智坚杠上台大，到黑道、防疫、侧翼、无视行政中立等林林总总，但每一点都是见树不见林，无法解释民进党为何大败至此。况且今年并不像四年前有韩国瑜这样的人物“点火”，“下架民进党”的氛围究竟是如何扩散的？

归根究底，是民进党的傲慢、鸭霸、无视民主、漠视人民，已经到了人民难以忍受的程度。近的来说，长期用《特别条例》剥夺《宪法》保障的自由，疫苗采购合约封存30年，把黑箱当成理所当然，就是不给人民一个交代。中选会和卫福部在蓝绿一片反对声中，仍坚持剥夺确诊者的投票权。

远的来说，藉NCC钳制新闻自由、打压异己，《镜电视》的执照争议百出，NCC仍然视而不见。动辄以认知作战、假消息的大帽子，假《数位中介法》之名管制网络，意图限制人民的言论自由。以国会的席次优势，成立促转会、党产会对付政敌，就连不听话的农田水利会也要收归国有，而大法官会议还判定“合宪”。而近来民进党备受诟病的黑道争议，民进党也没有任何的检讨或自清，反而是端出有违宪疑虑的《公职人员选罢法》修法，来混水摸鱼。

过去六年在民进党的执政下，整个台湾所有的监督制衡都遭到严重的破坏，独立机关争相成为东厂、打手，国会成为民进党橡皮图章，阁员不仅效忠民进党，而且笑贫不笑娼，司法院成为民进党为所欲为的遮羞布，司法独立荡然无存。

民进党眼中早就没有任何民主原则和理念，对人民没有任何的敬畏之心，仗着国会多数凌驾在人民之上，把自己当成“人民的主人”。民众大声、大声、再大声，也无法让民进党听到人民的声音，拍桌、掀桌也都没有用，只好一次让民进党输到北港溪以南，看看民进党会不会警醒。

民进党的傲慢早已病入膏肓，被民进党破坏的所有监督制衡机制，也早已积重难返，绝对不是换掉一个苏贞昌就能解决的。即便赖清德就任党主席之后能在民进党的内斗中获胜，恐怕也没有认知到问题的根本，更遑论认真解决这些问题。

所谓民主选举的“钟摆效应”，是一个政党在远离民意、败选之后，检讨、改变、重拾民意的结果。但民进党败选至今，傲慢依旧，面对所有的问题，还是只会检讨对岸，也从不承认自己对民主制度、精神有任何的伤害，骨子裡都还是“台湾队”那一套，只要不支持自己，就是不爱台湾。

全民替民进党敲响的丧钟，至今没有发生任何效果。即便党主席从蔡英文换成赖清德，民进党政府的傲慢依旧、黑箱依旧、行政不中立也依旧，人民惩罚民进党的理由没有丝毫的消退。即便外在有北京的威胁，在主权跟民主价值之间，人民也没有非选民进党、非选赖清德不可的理由。更何况，保护中华民国的主权，早已不是民进党的专利。