美国对华科技行业打击再加码 中方反击空间有限

来源：彭博社

美国对中国科技行业的打击进一步加码，出台一系列出口禁令并对企业施以严格限制，使得北京几乎没有还击的选项。

华府的举措为其一项长期战略的一部分，旨在防止中国主导未来产业，阻止其以先进的设备武装军队，同时通过吸引芯片制造商在美国建厂来保障本国的技术供应链。

本周拜登政府对这一主要地缘政治竞争对手的限制措施升级，将数十家中国科技公司列入黑名单，同时迹象显示日本与荷兰正加入美国之列，共同限制对华销售关键的芯片制造设备，这使得北京方面生产先进半导体的宏伟目标面临重大打击。

作为回应，中国指责美方采取贸易保护主义做法，向世界贸易组织提起诉讼，并示好韩国这一芯片生产大国及美国的关键盟友。据报道，北京同时在着手为其半导体行业提供数十亿美元的一揽子援助计划。鉴于芯片在从汽车、手机到导弹等各领域的广泛应用，该行业变得至关重要。

但中国并没有太多选项或动机来进一步予以反击。

在与特朗普政府的贸易战期间，北京方面未能落实将美国公司列入所谓“不可靠实体清单”的威胁。如今的情况与之类似，任何阻止美国投资的举措都恐将危及中国已因“清零”防疫政策而承压的经济。

“中国缺乏好的选项。也正是因此，美国当前才会迅速对其大力进行出口管制，”Rhodium Group为企业客户提供中美关系和产业政策咨询的主管Reva Goujon说道。

本次科技行业之战正值两国关系有所缓和之际。今年早些时候美国众议院议长佩洛西访台导致中美关系降至低点。在拜登和习近平于上个月在巴厘岛举行的二十国集团峰会进行会晤后，美方暂时搁置了一项将台湾认定为“主要非北约盟友”的立法提案，这表明华府正试图避免或将破坏中美关系的又一风险。

总部位于北京的政策研究机构全球化智库创始人王辉耀表示，北京方面对美国近期针对半导体行业的举措采取的回应非常克制。他补充表示，习拜会谈以及美国国务卿安东尼·布林肯即将进行的中国之行为双方增进理解奠定了基础，或许能使制裁有所缓和。