民进党调整两岸论述难度高

来源：台湾中时新闻网

作者：刘性仁



赖清德角逐民进党主席众望所归，已取得2024年台湾总统大选的门票，但是赖清德的台独立场、民进党的两岸政策很可能成为他角逐大位的罩门，因此民进党“大选检讨小组”召集人郑文灿日前指出，“抗中保台”被反操作成“战争恐惧”，让不少民众心生畏惧，未来在两岸论述上或许要有所调整。但郑也强调，蔡英文的执政路线是追求两岸的和平稳定，不会因压力而屈服。以胜选为优先考量的民进党，未来会如何调整两岸论述令外界关注。

郑文灿过去鲜少论及两岸议题，如今开出第一枪，明指要调整党内的两岸论述，象征他政坛下一步将迈向中央的企图心，也可能是为赖清德的两岸政见先铺路。

“抗中保台”在这次选举中并没有帮民进党争取到选票，反而吓走年轻选民和中间选民，这是舆论的普遍看法，郑文灿显然也是认同的。但民进党的两岸论述该如何微调？台湾选民埋不埋单？大陆当局又会如何看待？美国能不能接受？难度其实很高，但确实会成为影响民进党2024年选情的重要因素。

在党内部分，蔡英文对于“抗中保台牌”愿不愿意放手就是一大问题。观察选后行政院长苏贞昌一连串的发言，包括对大陆停止台湾水产品及食品进口，以及大陆来台抢药说，仍然在继续执行抗中保台策略，倘若一方面苏内阁不换，另一方面又说民进党要微调两岸政策，言行不一如何令人民信服？再说，赖清德长期以来自称是“务实台独工作者”，这已是他的政治标签，如今为了大选才要撕标签，台独派系能接受吗？选民能接受吗？

当然，民进党向来很会玩弄文字游戏，也许真能想出新名词或新说法来争取选票，但不接受“九二共识”，缺乏一中内涵，大陆岂会接受？大陆不接受，两岸关系仍难以解冻。民众担心的战争阴影仍难消除。

民进党前主席许信良在九合一选前就疾呼，不认同民进党在此次选举採取“抗中保台”策略，因为没人喜欢战争，如此氛围只会对民进党更不利。选举结果应该让民进党意识到了，两岸政策也将是2024大选民进党要面对的最大罩门。

身为2024大选的总统参选人，赖清德的两岸路线是否会“蔡规赖随”，应该会视选票做决定。无论是郑文灿还是赖清德，对于两岸路线，表面上的说法都是延续蔡英文路线，但实际上都想走出自己的路，以获取2024胜选。但何时能掀牌，进入路线调整期，还需再观察。

总之，实践才是检验真理的标准。郑文灿说调整民进党两岸论述是一种务实的作法，安定与和平才是台湾民众的心声，但如果民进党的微调只是换汤不换药，目的只是骗选票，经过这近7年来的执政，恐怕也唬弄不了台湾民众了。就跟北京常说的，对于民进党调整两岸论述的说法，人民也是要“听其言、观其行”。

（作者为台湾中国文化大学国家发展与中国大陆研究所副教授）