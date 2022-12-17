台湾经济险象环生 满朝文武还在打嘴炮

来源：台湾《联合报》社论

九合一选后，台湾经济出现一连串令人不安的下坠现象。最严重的是，11月出口双位数衰退年减13.1%，五大类11大项产品包括电子零组件在内没有一项正成长，进口则年减8.6%。台湾财政部统计处长蔡美娜形容，数字之不理想，可谓“黯淡无光”。中央银行也坦承，经济放缓速度超乎预期，今明两年经济成长将无法“保三”。

这几天，以生产“捷安特”闻名的巨大机械因面临“市场需求雪崩”，罕见地发函协力厂要求货款票期展延45天，震撼产业界。过去三年，巨大集团受惠于全球疫情下的自行车爆发潮，营收大幅成长，10月底庆祝公司成立50周年时，才大呼“机会点来了”。谁料方才隔月，各国纷纷解封，自行车市场却一夕崩落，巨大机械库存则创下50年最高纪录，足见消费需求变化之剧烈。

疫情期间，台湾经济仍能保持不错的成长，蔡政府对此洋洋自得。然而，世界政经情势瞬息万变，原本外界预期疫情解封会带来“报复性消费”，结果并未发生，许多产业反而出现了“库存堆积”的现象。美国科技业的裁员潮，即因此而生；影响所及，台湾科技业的无薪假也重出江湖。此外，俄乌战争导致全球能源、粮食供应急缺，更带来可怕的通膨；而中国大陆经济成长因过度封城转为怠速，又加重了消费减缓的困境。高度倚赖外贸的台湾，当然难逃衰退的冷风。

台湾进出口双双翻黑，在9月即已见征兆。但10月出口减幅缩小，进口甚至转正，一度让人以为衰退只是一时假象。事实上，从11月的数字看，外贸衰退的走势已经无可遁逃。包括被寄予厚望的电子零组件出口终结了42连红，转为年减4.9%，是最惊心的警讯。财政部官员直言，第四季出口负成长已是“铁板钉钉”的格局，且衰退幅度会比主计总处估计的年减3.9%还深，来到年减7%的地步。

若依地区看，在台湾五大出口地区中，除日本外，中国大陆、东协（亚细安）、美国和欧洲，均同步大幅衰退。其中，占台湾出口比重超过四成的大陆和香港，衰退幅度高达20.9%，是八年来最大跌幅。此外，美国市场年减11.3%，欧洲市场年减19%，均显示全球贸易正在吹逆风，台湾无处遁逃，只能面对。在这种情况下，我们有条件说要放弃什么市场，或杯葛什么市场吗？

遗憾的是，苏内阁中却充斥这类满口嘴炮的官员。最近，由于不少输陆农渔产品遭禁，蔡政府利用机会大打反中牌，农委会主委陈吉仲便大吹大擂，声称农委会已成功调整出口市场，生鲜冷藏水果出口日本目前已占50%，中国大陆降至1.7%。事实上，台湾水果在大陆市场占比衰退，主要是品质有疑问被禁，陈吉仲竟能宣传成自己拓展市场有功，由此可见他的厚颜。食药署长吴秀梅则利用佳德凤梨酥登陆注册不顺，将矛头扭曲成对岸意图窃取凤梨酥配方，也大大混淆了社会视听。

更糟的是，民进党立委王定宇更乘机煽风点火，要求政府采取“报复性措施”回敬对岸，以台湾的强势产业发动制裁，例如限制台湾的晶片、资通产品出口到大陆等。这些灌水、吹嘘、骂街之语，听在勤恳耕耘的业者耳里，又是什么感受？政府官员没有能力解决业者的问题，已极可耻；现在执政党民代竟敢要求把关键工业产品当成报复武器，简直比专制国家还可怕！

经济的险恶挑战横在眼前，通膨压缩人民生活，官员们能不能多做实事，少些嘴炮。