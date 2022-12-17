越南首次举行国际武器贸易展 为摆脱倚赖俄罗斯铺路？

来源：香港01

作者：张子杰

越南12月8日在首都河内举行一连三天的越南国际防卫展（Vietnam International Defense Expo 2022），国防部表示，有关活动吸引来自全球30个国家、合共170间机构参展，当中包括美国的军火制造商洛歇马丁（Lockheed Martin）、法国的Nexter、印度、日本、以色列、阿联酋等国的国防组织，另外俄罗斯国防产品出口公司（Rosoboronexport）等俄罗斯企业亦榜上有名。

对于越南而言，这次展览除了是向外国展示当地制造武器技术的大好机会外，同时趁机分散投资，减低对俄罗斯武器多年来的倚赖。

越南与俄罗斯的长年军火交易关系，可以追溯至“老大哥”的前苏联时代。早在上世纪1950年代爆发的越战时期，北越军使用的大部分主要武器都是由苏联供应，根据官方数据，越战二十年间，莫斯科方面一共供应1357套导弹发射系统、逾1.83万枚不同类型的导弹、316架战机、52艘军舰、687架坦克、601架装甲车等。无论是前苏联还是俄罗斯，越南一直向莫斯科方面采购大量军备。

“老大哥”的长期援助

越战结束后，苏联主要援助越南的方式虽以经济为主，不过越南在购买军备上仍继续光顾莫斯科，即使“老大哥”倒台，俄罗斯依然是越南的最大武器出口国。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据显示，由1995至2021年间，越南进口武器额达90.7亿美元，来自俄罗斯的就占近82%，足见其倚赖程度。

俄罗斯武器持续成为越南进口的最大客户，其中一个主要原因与越战时代留下的苏联制军备不无关系。另一个原因则是西方军备较昂贵，就算可以负担，仍可能因为制裁及出口管制而无法成事。至于一邻之隔的中国，北京方面虽曾在越战向北越供应武器，惟两国关系似乎貌合神离，再加上南中国海争议未解决，因此越南无意引入中国军备。

俄乌两次战争加快越南军备“去苏联化”

美国在2016年解除对越南出口致命武器的禁运，以及俄罗斯2014年入侵乌克兰，导致引入俄制驱逐舰计划差点胎死腹中后，河内方面开始减少采购俄罗斯军备，改为较自给自足，而至今仍未完结的俄乌战争，西方制裁俄罗斯，就为越南的决定推波助澜。

这个趋势可以由军备进口额反映到，SIPRI指出，除了2021年，越南进口俄罗斯军备的金额逐年下跌，俄制武器的比例亦由1995至2014年的90%，减至2015至2021年的68.4%，同期来自以色列、白罗斯、韩国、美国及荷兰的军备就有明显升幅。

而在今次防卫展完结后，路透社12月15日引述多名消息人士指，美国—亚细安商业理事会（US-ASEAN Business Council）曾安排洛歇马丁、波音（Boeing）、雷神（Raytheon）、德事隆（Textron）及IM Systems Group在展览会期间与越南政府官员会谈，讨论向当地出售直升机和无人机等军备可能，反映河内方面在国防方面有意与美国加强合作关系。

越南制武器“反攻”俄罗斯？

另外刚才提到，越南希望武器可以自给自足，事实上，他们的眼光放得更长远—— 向外国出口武器。当地国防部指，国营Z111兵工厂在防卫展上展示手枪、机关枪、突击步枪及狙击步枪，希望吸引海外买家。有专家估计，河内方面或以较可取的价格，向东南亚、非洲及拉丁美洲等军家出售产品，甚至“反攻”莫斯科，一改以往单方面过度倚赖的关系。

