从哥布林模式看年轻人躺平隐忧

来源：台湾《经济日报》社论

英国牛津字典日前公布网友票选年度代表字，2022选出了“Goblin mode”（哥布林模式）。该词在社群网路上已流传十余年，意思是自我放纵、拒绝社会期待的压力，用通俗的用语来形容就是“摆烂”、“躺平”。“哥布林模式”获选年度代表字与长达近三年的冠病疫情有关，虽然疫情已近终点，但许多人却不愿回到疫情前的生活。“哥布林模式”反映在疫后社会的各个面向，对产业而言，一个普遍的现象是缺工。

全球经济正处于迈向疫后的调整期，过程中出现许多矛盾现象。以美国为例，因通膨因素联准会接连升息，产业界对经济前景忧心忡忡，但就业情况并未大幅恶化，美国非农就业人数优于市场预期，失业率也处低点，薪资还不降反增。美国就业市场与经济前景的背离，原因包括疫情造成移民大减、低薪行业劳工向薪资较高的工作转移，另一个可能的原因是：劳工不想出门工作，特别是年轻人。

回过头看台湾，10月失业率连续两个月下滑来到3.64%，是近半年新低，今年5月疫情高峰带动失业率上升的趋势，从8月起开始回落。失业率还可能继续走低，但青年失业率仍高，以7月为例，全体失业率为3.78%，青年失业率来到今年的高点8.59%。在青年失业率居高不下的同时，从高科技产业到观光旅游等传统产业却频喊缺工，问题出在哪里？

台湾大总经理林之晨在天下的专栏中分析台湾青年失业率与企业缺工的矛盾现象，原因出在教育。林之晨说：“我们高等教育真正问题，是科系人数分布结构不符合社会需求。”他预期“五年后我们批判的，将不是青年高失业率，而是企业缺人才，危及经济成长、国际竞争力的困境。”

除了产学落差造成缺工，另一个缺工的可能原因是年轻人在疫后更想处于“哥布林模式”。台积电董事长刘德音去年参加联合报70周年许愿活动，代表台积电许下了“希望台湾年轻人敢于梦想，走进世界，超越我们这一代。”这个愿望。刘德音许这个愿，与台积电近年加速海外布局有关。台积电已分别在美国与日本新设产线，另评估在欧洲设厂，亟需大量人才加入，但即便身为台湾龙头企业，台积电也苦于人力招募。刘德音月初在三三会演讲时说，全球半导体人才缺乏严重，台湾面临的挑战更大，年轻人不敢出去，才是台湾产业的问题。

从林之晨到刘德音的谈话，都触及了台湾年轻人“不愿上工”的主要面向，包括教育与产业界的落差，让毕业生进入职场后，所学与经验无法顺利和产业对接，想找工作的劳工找不到适合的职位，企业的职缺找不到适合的人才，这必须靠教育改革，缩小学用落差才能改变。更深层次的问题是具备相当工作能力的年轻劳工不愿投入职场，宁可处于“哥布林模式”或“躺平”，这对台湾就业市场的威胁更胜前者。台湾年轻人选择“哥布林模式”的原因和国外的年轻人类似，对薪资待遇、房价与高压工作环境的不满，让他们宁可选择躺平，也不愿进入职场。

政府多年来强调要解决青年低薪问题与高房价问题，目前看来进展有限，必须加速作为，在推动社宅兴建等议题上做出成绩，才能让台湾年轻人离开“哥布林模式”成为职场的生力军。对产业来说，思考疫后的弹性工作模式或许是一个解方，国外已有不少企业试办远距工作，发现并不会影响企业的核心竞争力。台湾年轻人短期处于“哥布林模式”不是坏事，因为可以转换身心压力，但如果长期处于“哥布林模式”，对台湾产业就是弊大于利。