防疫政策转向给中国经济带来提振效果已在减退

来源：彭博社

根据彭博整理的高频数据，随着全国感染病例激增，防疫政策快速转向给中国经济带来的适度提振似乎已是昙花一现。

在12月初地方政府开始取消防疫限制后，大城市交通拥堵、城际交通和消费者信心等衡量经济活动的指标一度回升，但本周出现下滑。

冠病感染正在北京等大城市蔓延，患病人数众多，其他人选择深居简出。鉴于可能出现的劳动力短缺和生产中断，这个国家未来几周或几个月可能迎来更多动荡。

虽然等到感染人数开始减少，结束动态清零最终会促使经济复苏，但“这在短期内会造成很多干扰、动荡和混乱，”咨询公司Trivium的经济学家Andrew Polk表示。

这种不安已经开始在高频指标中得到体现。中国15个大城市的道路交通指数在12月的第一周反弹，然后在过去一周再次下滑。

北京、成都、重庆、广州、青岛、天津、武汉和郑州的交通流量均低于2021年1月的水平且在下降，东莞、宁波、上海、石家庄和西安的交通流量也在下滑。在15大城市中，只有深圳和苏州的交通拥堵加剧。

大城市的消费者信心和地铁客运量数据也出现类似情况，而城市间每日航空出行指标显示航班执飞数量本月快速增长，不过数据本周在高位企稳。

从城际道路交通状况来看，咨询公司TS Lombard编制的主要公路活动指数过去两周有所改善，但仍低于去年同期。

“经济活动和人员流动的改善此后可能会更加缓慢，”TS Lombard首席中国经济学家Rory Green表示。“对经济活动的政治约束已经消失，但医疗卫生约束依然存在。奥密克戎疫情的大爆发将给卫生系统带来巨大压力，意味着中国明年1月和2月的经济活动将继续令人失望。”

根据美国公司Morning Consult的每日调查，消费者对当前和未来财务状况的信心自防疫政策转向以来有所改善，但仍远低于去年同期的水平，而且在本周随着大城市疫情的爆发而有所下降。

根据彭博整理的数据，虽然消费者变得更加乐观，出行增多，但影院和酒店开支等消费形式并没有回暖迹象，表明许多人仍在避免前往拥挤场所。根据咨询公司STR的初步数据，12月前两周的酒店入住率环比略有下降。

中国消费者似乎仍在远离影院。猫眼娱乐整理的每日票房数据显示，本月迄今的票房同比下跌65-70%，与11月份相似，远低于前几个月受到国庆节、中秋节和暑假提振的水平。

出行数据也支持“不同城市感染高峰各不相同”的坊间传闻，从而对经济产生不同影响。北京过去一周疫情严重，地铁出行量减少，而上海的情况要好一些，与上海本月目前感染人数更少的坊间报道相符。

中国的流行病学家曾表示，冠病感染病例可能还要再过一两个月才会回落。明年春节落在1月22日，随着人们回家团聚，经济活动通常也会陷入低谷。

“我们确实认为明年2月最有可能成为正常消费活动再次起飞的窗口，” 经济咨询公司Gavekal Dragonomics的研究主管Arthur Kroeber周四表示。