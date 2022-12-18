高虹安三大战场 头过身就过？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

民众党新竹市长当选人高虹安身陷诈领助理费争议，历经逾19小时侦讯后，台北地检署昨天清晨依涉贪污、伪造文书等罪命60万元交保，未限制出境、出海、住居。高虹安虽闯过未被裁定羁押的第一关，但绿营磨刀霍霍，高虹安未必头过身就过；12月25日就任新竹市长后，高虹安马上要面对三大战场。

首先是“司法战场”，检调日前大阵仗兵分八路搜索，且把“他”字案改为“侦”字案，侦字案必须做出起诉或不起诉处分，不能单方面行政签结，一翻两瞪眼，且北检还大动发新闻稿，表明搜索高虹安办公室，依法通知立法院长游锡堃即可，不必获得同意。搜索高知名度的“准县市长”兹事体大，显示检调已早有准备。

面对检调重兵部署，高虹安将面临漫长的司法攻防。对高而言，比较有利的部分，高虹安男友李忠庭昨无保请回，一说是坐实“助理可兼职”主张，未来可成法庭攻防利基；但律师黄帝颖推测，李忠庭可能在侦查时“如实陈述”，说服检调没有串证灭证之虞，犯罪责任可能在高虹安身上。司法攻防重责系于高虹安身上，也仰赖高虹安的华丽律师团找到有利反击点。

其次是充满阴谋论的“政治战场”，立院民进党团总召柯建铭选前预告，高虹安当选是毁灭的开始，被视为第一个“神预言”；民进党立委郭国文昨也抛出第二个预言，他指柯文哲将面临“三头空”窘境，亦即“新竹空、苗栗空、国库通党库也空”，让柯的总统梦碎。政治和司法攻防常相互牵动，战场已不只在国会，高虹安将左右逢敌。

网军侧翼和国家机器在选前狂轰猛炸，一路把高虹安送进新竹市政府，真正的逆转战场恐出现在新竹市长就职后。新竹棒球场在选前被视为前市长林智坚施政“破口”，高虹安也扬言将追究棒球场浪费12亿元的责任，高日前会勘改善后的新竹棒球场，似乎为选后攻防预留伏笔；柯文哲曾语带玄机质疑，新竹市百亿土地商机暗藏“大秘宝”。高虹安主掌市府后，一旦翻箱倒柜找出前朝弊端，可望成为政治逆袭的滥觞。

对市民而言，最有感受的是“市政战场”。高虹安选前抛出“古都新竹，风华再现”政见，民众期待看见新竹愿景，而不是从此身处风雨飘摇的政治火药库，甚至连市长能做多久都是高度不确定；高虹安上任的当务之急必须是“拼市政”优于“拼政治”，稳定的执政成绩才能获得民心，民意所归才是高虹安谋求政治平反的长久之计。

政治讲求实力原则，放眼34席新竹市议员席次，国民党囊括逾3成的12席，仍是议会最大党；民进党8席、无党籍8席、时代力量3席、民众党2席、绿党1席。民众党议员是少数中的少数，高虹安未来将面临极端“朝小野大”局面，即使结盟国民党议员也无法过半，施政无法单凭一党之力，高市府必须更加合纵连横才可能稳定政局，关键就在于人事、行政资源如何妥适分配。高立委在选票上促成“蓝白合”，但高市长在资源上能否“蓝白分”，三大战场将是高虹安最大考验。